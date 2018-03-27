Denizli Aliveren köyünde elektrik krizi

Basmacı muhtarlarla yaptığı görüşmeler sonucu sıkıntılarını paylaştıklarının belirtti.

CHP’li Basmacı “Denizli Acıpayam Aliveren köyünde bulunan elektrik direklerinin ve kabloları yaklaşık 25 yıl önce yaptırılmıştır. Elektrikler ufacık rüzgâr, yağmurda kesilmektedir, bu durum köy halkına tehlike arz etmektedir ve köy sakinleri tarafından sık sık dile getirilmektedir, halkın yaptığı talepler sonucu her yıl yenileneceği ve doğa olaylarından etkilenmemesi adına kapalı kablo sisteminin yapılacağı sözü verilmesine rağmen yıllardır bu konuda herhangi bir hizmet alınamamıştır” dedi.

Melike Basmacı günlük hayatın devamının zaruriyeti bir tarafa Günümüzde tarım, hayvancılık gibi birçok hizmetin sürdürülebilmesi için elektriğin ne denli önem arz ettiğini göz önüne alırsak mahalle halkının mağduriyetinin had safhada olduğunu belirterek yetkililere bir an önce bu konu ile ilgili bir şey yapmaları gerektiğinin çağrısını yaptı.

Basmacının verdiği soru önergesi;

Denizli Acıpayam Aliveren köyünde bulunan elektrik direklerinin yaklaşık 25 yıl önce yaptırılmış olduğu en ufak rüzgâr yağmurda elektriklerin gittiği çok eski olduğu ve tehlike arz ettiği köy halkı tarafından sık sık dile getirilmektedir. Her yıl yenileneceği söylenmesine karşılık herhangi bir yenileme olmamıştır.

Bu Kapsamda;

Belirtilen yerde bulunan elektrik direkleri yenilenecek midir? 2018 yılı bu konu ile ilgili yapılacak bir çalışma var mıdır?