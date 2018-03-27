Mardin'de trafoların sökülme iddiası Meclis gündeminde

Tanrıkulu'nun konuya ilişkin TBMM'ye sunduğu soru önergesi şöyle;

Mardin’de özellikle Kızıltepe İlçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde ve Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde 17 Mart 2018 tarihinden itibaren günlerdir aralıksız olarak elektrik kesintisi yaşandığı, vatandaşların yaşanan elektrik kesintileri ile mağdur oldukları ve 26 Mart 2018 tarihi itibariyle Mardin’in İlçelerinde trafoların söküldüğü iddiaları mevcuttur.

1. Mardin’de özellikle Kızıltepe İlçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde ve Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde 17 Mart 2018 tarihinden itibaren günlerdir aralıksız olarak elektrik kesintisi yaşandığı, vatandaşların yaşanan elektrik kesintileri ile mağdur oldukları ve 26 Mart 2018 tarihi itibariyle Mardin’in İlçelerinde trafoların söküldüğü iddiaları doğru mudur?

2. İddialar doğru ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapacak mıdır?

3. Mardin’de özellikle Kızıltepe İlçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde ve Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintisi ne zaman sona erecektir?

4. 17 Mart 2018 tarihinde kesilen elektrik ile birlikte 3G internet bağlantısının ve internet erişiminin olmadığı iddiası doğru mudur?

5. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına AKP Hükümeti somut adım atacak mıdır?

6. 16 Temmuz 2016- 26 Mart 2018 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde illere göre toplam kaç kez hangi gerekçelerle elektrik ve internet kesintisi yaşanmıştır?