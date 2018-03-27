CHP'li Gürer: Vatanı sattırmayız!

Aralarında Bor Şeker Fabrikasının da bulunduğu 14 şeker fabrikasının, hükümetin aldığı bir kararla özelleştirme kapsamına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kurulan komisyonun, şeker fabrikalarında gerçekleştirdiği mitingi sürdürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa başkanlığındaki komisyonun 23’üncü mitingi Bor Şeker Fabrikası önünde gerçekleştirildi.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile birlikte 13 CHP milletvekili, parti meclis üyeleri, SP, İyi Parti, Demokrat Partisi, Vatan Partisi, sendikalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işçiler, çiftçiler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı mitinge çeşitli sloganlar atılarak, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösterildi.

Mitingde bir konuşma yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirilecek olan şeker fabrikalarının, 2019 genel seçimlerinde CHP haricinde bir iktidar oluşursa, seçimin ertesi günü kapatılacağını söyledi.

Pancar stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Ömer Fethi Gürer, “Pancar, yalnızca pancar değildir; işçidir, esnaftır, çiftçidir, vatandır. Vatanı satanlara karşı Türkiye genelinde CHP olarak her şeker fabrikası önüne gittik. Halkımıza diyoruz ki şekere sahip çıkın. Çıkmazsanız Sümerbank gibi, Et Balık gibi, Tekel gibi şeker fabrikaları da kapanacak. 2019 seçimlerinin sabahında, CHP iktidarının dışında oluşacak bir iktidar bu fabrikaları kapatacaktır” dedi.

Konuşması, coşkulu kalabalık tarafından sık sık alkışlar ve sloganlarla kesilen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası Fransa ve İngiltere’de sıfır. Onlar kendi yurttaşlarını hastalanmasın, zarar görmesin diye koruyor. Biz de şekerin yerine NBŞ’yi, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıyı bu halkımıza dayatıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bunların yapmaya çalıştığı, şehir hastanelerine müşteri kazandırmaktır, sağlığın yitireceksiniz, çocuklarınızın geleceğini karartacaksınız. Özelleştirmeye karşı duralım, engelleyelim. Kapanan diğer fabrikalar gibi şeker fabrikasından da mahrum olmayalım. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi elimizden alıyorlar. Ayağa kalkın arkadaşlar, ayağa kalkın! Fabrikanıza sahip çıkın” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa ise şeker fabrikalarının satışını, işçinin, esnafın, üreticinin istemediğini, çok uluslu şirketlerin istediğini belirterek, “Bu satışı Cargillistedi. Bir rapor hazırladılar. ‘Enflasyonun sebebi Türkiye hayat pahalılığının sebebi şeker fabrikalarıdır’ dediler. O şeker senin gözünü kör etsin. Enflasyonu yükselten şeker fabrikaları değil kendi harcamalarıdır. Şeker fabrikalarının zarar ettiği tamamen yalan. Geçen 5 yılda kendi yandaşlarının 4 milyar TL vergi borcunu affettiler. İddia ettikleri gibi 28 milyon lira zarar eden Şeker Fabrikalarının 142 yıllık zararını karşılıyor. Senin yandaşına, haramzadelerine var. Helal süt emmiş, alın teri döken insanların zararını hesap ediyorsun. Sarayın 13 günlük masrafı bu fabrikaların bir yıllık zararını karşılıyor. TBMM Başkanı kendi makam odasına 100 bin TL’lik halı döşetti. Kendini kimden koruyacaksa yakın korumalarına 3 milyon TL’ye araç aldırdı. Tasarruf yapacaksan buradan yap, milleti düşüneceksen buradan düşün. 500 tane korumayla, özel uçaklarla gezeceğine gel tasarruf yap” şeklinde konuştu.

Mitingde SP Genel İdare Kurulu Üyesi Nihat Altıparmak ve Şeker-İş Sendikası Niğde Şubesi Başkanı Celal Tuğrul da bir konuşma yaptı.

Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Kadim Durmaz, Burcu Köksal, Özkan Yalım, Mustafa Tuncer, Türabi Kayan, Ali Akyıldız, Şenal Sarıhan, Sibel Özdemir, İbrahim Özdiş, Barış Karadeniz, Prof. Dr. Nurettin Demir, ile Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Fatma Güven ve Yıldırım Kaya, SP GİK Üyesi Nihat Altıprak, Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Osmaniye, Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ve Aksaray il başkanı Ramazan Koçak SP İl Başkanı, İyi Parti Bor İlçe Başkanı, Demokrat Parti ve Vatan Partisi yöneticileri, CHP Niğde İl, Merkez ilçe, Bor, Altunhisar, Ulukışla, Çamardı ve Çiftlik ilçe Başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı ve yöneticileri, Gençlik Kolları Başkanı, Aktaş, Bozköy, Kemerhisar ve Yıldıztepe belediye başkanları, Belde Başkanları, Belediye Meclis üyeleri, ADD Niğde ve Bor Başkan ve yöneticileri, ÇYDD Başkan ve yöneticileri, Bor esnaf odaları başkanları, muhtarlar, Şeker İş Sendikası Bor, Ereğli şube başkanları ile Niğde, Bor, Adana, Mersin, Aksaray, Osmaniye ve Nevşehir’den gelen çok sayıda vatandaş katıldı.