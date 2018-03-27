HDP seçim hazırlığına başlıyor

2019 için yol haritası belirleme çalışmalarına başlayan HDP, hem bölgede hem de batıda bazı siyasi partilerle görüşecek, işbirliğinin yolları aranacak.

Mahmut Lıcalı / Cumhuriyet - HDP 2019’a yönelik seçim stratejini belirlemek amacıyla çalışmalara başladı. Bu kapsamda HDP milletvekilleri bir araya gelirken, yarın Merkez Yürütme Kurulu (MYK), ardından da bileşenlerle görüşmeler yapılacak. Parti organlarında 2019’a yönelik ilkesel çerçevenin belirleneceği taslak halindeki strateji planlaması konusunda hem bölgede hem de batıda siyasi partilerle gerçekleştirilecek temasların ardından 7-8 Nisan’da yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında, seçime yönelik yol haritasının yer aldığı seçim stratejisi belirlenmiş olacak.

HDP 2019 seçimleri ya da olası bir erken seçime yönelik çalışmalara dün itibarıyla resmen başladı. 2019 seçimlerine gidilirken partinin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiği konusunda taslak olarak belirlenen ilkeler, dün HDP milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşen kapalı grup toplantısında ele alındı. Milletvekilleri partinin strateji komisyonu tarafından oluşturulan taslak halindeki temel başlık ve ilkelerin yer aldığı strateji planlaması hakkında görüşlerini dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre milletvekillerinin katılımıyla yapılan görüşmelerin ardından seçime yönelik yol haritasını içeren taslak strateji planlaması yarın MYK toplantısında da ele alınacak. MYK’de yapılacak görevlendirmelerin ardından bölgede DBP başta olmak üzere bazı siyasi partilerle görüşmeler yapılacağı, batıda da EMEP, ÖDP gibi partilerle temas kurulacağı belirtiliyor. Siyasi partilerden gelen öneriler kapsamında yapılacak ekleme ve değişikliklerin ardından PM toplantısında HDP’nin 2019’a yönelik yol haritası netleşmiş olacak. PM toplantısı 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Beraberlik arayışı

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut duruma ilişkin bir değerlendirmenin yapıldığı taslak halindeki strateji planlamasında, toplumsal muhalefetin nasıl bir araya gelebileceği konusunda öneriler sıralanıyor. HDP’nin demokratik buluşmalar içerisinde olabileceği de ifade edilen planlamada, olağanüstü hal koşullarında yapılacak bir seçimin meşru olmayacağı, seçimin eşit ve demokratik koşullarda olması için OHAL koşullarının derhal kalkması gerektiği de vurgulanıyor. Planlamada ayrıca AKP ve MHP’nin ortaklaşa hayata geçirdiği ittifak düzenlemesinde yer alan seçim güvenliğine ilişkin uygulamalara karşı alınacak tedbirler konusunda diğer siyasi partilerle işbirliği yapılması gerektiği dile getiriliyor.