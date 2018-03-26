CHP'yi BM'de Elif Doğan Türkmen temsil etti

CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan TÜRKMEN, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun her yıl Mart ayında New York’ta, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki ilerlemelerini, sorunlarını konuşup, dünyada toplumsal cinsiyet ve kadının insan haklarının ilerlemesi için somut öneriler geliştirmek amacıyla düzenlediği toplantılara katılmak üzere ABD’ye resmi bir ziyarette bulundu.



Dört yıllığına seçilen ve 45 üye ülkeden oluşan Komisyonun toplantılarına, Cumhuriyet Halk Partisi adına Türkiye’yi temsilen katılan Elif Doğan Türkmen, dünya devletlerinden birçok katılımın olduğu BM Genel Kurulunda çeşitli temaslarda bulundu.

“Yapılan temaslarda dünya kadınlarının ortak sorunları ele alındı”



11-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında ülkemizi temsil eden heyette yer alan Türkmen, BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantısına katılan Fransa, Pakistan, İtalya, İsveç, Nijarya ülkelerinin temsilcileriyle ikili görüşmeler yaptı, yapılan görüşmelerde kadınlar lehine yapılan düzenlemeler masaya yatırıldı.

New York’ta bulunulan süre zarfında düzenlenen yan etkinlikte de görüşlerini yabancı katılımcılarla paylaşma fırsatı bulan heyet, bu kapsamda, 13 Mart 2018 Salı günü New York’ta MÜSİAD’ın düzenlediği Dünya Kadınlar Zirvesi’ne katıldı, ardından, kadına yönelik şiddetle ilgili olarak BM binasındaki yan etkinliğe iştirak etti.



ABD Dış Politika Kadın Bürosu Başkanı Kimberly Freeman ve Üniversiteli Kadınlar Amerikan Birliği Başkan Yardımcısı Gloria Blackwell’den kız çocuklarının bilim teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarındaki faaliyetleriyle ilgili bilgi alan heyet sonrasında Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad ve Amerika’da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, Türk Mirası Organizasyonu ve SETA’ya ziyaretler gerçekleştirdi.



“Kadın hakları konusunda üretilen politikalar acilen uygulamaya konulmalıdır”

Temaslarının ardından yurda dönen Elif Doğan Türkmen, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının ilerletilmesi konusunda üretilen politikaların ülkemizde de siyasi, ekonomik, sosyal ve eğitim gibi alanlarda kadının insan haklarının geliştirilmesine yönelik olarak acilen uygulamaya konulmasının sağlanması gerektiğini söyledi.