CHP'li Yücel: Bizim İzmir'de adaylarımız bellidir

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ilçe ziyaretlerinin ilk üç durağı olan Kemalpaşa, Bayındır ve Tire’de partililere seslenerek, CHP’nin yerelde yönetimde olmadığı ilçelere Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihlerinin en büyük hizmetlerinin götürüldüğünü ifade ederek, CHP’nin İzmir’deki adaylarını açıkladı. Yücel şunları söyledi:

YÜCEL: BİZİM İZMİR ADAYLARIMIZ BELLİ

Şimdiye kadar gezdiğimiz tüm ilçelerde, örgütümüzü çok heyecanlı ve diri gördük. Bu bizi çok memnun etti. Önümüzdeki günlerde sizlerle daha çok bir araya geleceğiz. Bu ziyaretler bir başlangıç ve koordinasyonumuzu arttıracak, sizleri dinleyeceğimiz çalışmalar. Özellikle bizlerin yerel yönetimde oluğumuz ilçelerde Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerini çok iyi anlatmalıyız. Kemalpaşa dahil İzmir’de CHP’li belediyelerin olmadığı 8 ilçe, tarihlerinin en büyük hizmetlerini Büyükşehir Belediyemiz sayesinde görmüştür. Zaten bu hizmetler gözükmesin diye zaman zaman bir karalama propagandası yapılıyor. Örgüt olarak buna izin vermemeli ve yapılan hizmetleri sürekli anlatmalıyız. Referandumda başardığımız Hayır bloğunda kurulan birlikteliği genişleterek, daha da büyüterek devam ettireceğiz. Demokrasi ve gelecek kaygısı olan, ötekileştirilmiş, sesini duyurmaya çalışan herkesi dinlemeli ve kazanmalıyız. 2019 öncesi kimseyi kaybetme lüksümüz asla olamaz. Şimdi kim aday olacak, ne zaman açıklanacak gibi meselelerle uğraşma vakti değildir. 2019 seçimleri kader seçimlerimizdir. Bizim İzmir'de adaylarımız bellidir, 2019’da belediye başkanı adayı da, milletvekili adayı da sizsiniz. Her partilimizin sanki kendisi adaymış gibi çalışması lazım. Yapmamız gereken hedefe kilitlenmek ve birlik içinde durmaksızın çalışmak.

DAVET BEKLEMEYECEĞİZ İNSİYATİF KULLANACAĞIZ

Seçimler öncesinde başta kayıp 8 ilçe olmak üzere tüm ilçeler için özel çalışmalar yapacaklarının söyleyen Yücel, her partilinin kendi inisiyatifi ve sorumluluğuyla tüm çalışmalara kendiliğinden katılması, kimsenin çalışmalara katılmak için davet beklememesi gerektiğini ifade ederek “ Biz göreve gelirken parti içinde birlik ve beraberliği sağlamak, 30 ilçemiz ile birlikte Büyükşehir belediyemizi seçimlerde kazanmak vaadiyle geldik. Göreve başladığımız günden beridir de bu bilinçle çalışıyoruz. Birliğimiz ve motivasyonumuzu hiç kaybetmeden çalışmamız hedefimize ulaşmamız anlamımıza gelmektedir. Genel Başkanımızın tekrar tekrar belirttiği gibi bu süreçte kimsenin ben deme lüksü yok. Bizin CHP olarak İzmir ve Türkiye genelinde bir sorumluluğumuz var. Geçmişte kime oy vermiş olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun her vatandaşımızı kazanmak zorundayız. Tüm ilçelerimiz bizim için önemli ve başta 8 ilçemiz olmak üzere tüm ilçelerimize özel çalışmalar yapacağız. Bu süreçte kimsenin bu çalışmaların dışında kalması düşünülemez. Tüm partililerimden isteğim görev veya davet beklemeden çalışmalara katılmalarıdır” dedi.

CHP İzmir İl Yönetiminin ilk üç durağı olan Kemalpaşa, Bayındır ve Tire CHP İlçe Başkanları da, İl yönetiminin ziyaretinde yaptıkları konuşmalarda şunları ifade ettiler.

KEMALPAŞA CHP İLÇE BAŞKANI MEHMET AYÇİL:

Böyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu gösteren bir ziyareti için Sayın İl Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. 3 ay içinde çalışmalarımıza aralıksız sürdürdük. Önümüzdeki günler daha da hareketli olacağız. 2019’da Kemalpaşa’da yerel yönetime tekrar CHP bayrağını dikeceğiz. 2019’da Kemalpaşa kaybedilmiş ilçe olmaktan kurtarılacaktır. Bu yolda hata yapma şansımız olmadığının bilincindeyiz.

BAYINDIR CHP İLÇE BAŞKANI BEHZAT AYDİLEK:

Sayın İl Başkanımıza ve İl Yönetimimize ilçemize hoş geldiniz diyoruz. İl başkanımız ve yönetimimizin gelmesiyle İzmir’de yeni bir ivme kazandık. Kendilerine güvenimiz tamdır. Biz Bayındır’da referandumda 16 bin 996 oy aldık. Bizim 2019 için hedefimiz öncelikle bu oyu korumaktır. Bayındır da elde ettiğimiz yerel iktidarı kesinlikle kaybetmeyeceğiz. Mahalle v e köy ziyaretlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İl Başkanlığımızın hazırlayacağı yol haritası ve çalışma planı dahilin de daha etkili çalışmalar yapacağımıza da inanıyoruz

TİRE CHP İLÇE BAŞKANI HAKAN ŞENOYAR:

Bugün il başkanımızı ve yöneticilerimizi ağırlamak için toplandık. İl örgütümüze hoş geldiniz diyor, bu nazik ziyaret için çok teşekkür ediyoruz. Tire’de bizler kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kadememizle tek hedefimizi 2019’da hem yerelde hem genelde CHP iktidarıdır. Bu yolda çalışıyoruz. İl Başkanlığımızın bizlere yalnız olmadığımızı hissettirmesi çok anlamlı. Tire, İzmir ve Türkiye için üstümüze düşeni yapacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın

YÜCEL:POLEMİK DEĞİL , STADYUM YAPIYORUZ

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İl Yönetimi İlçe ziyaretleri sonrasında Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli ve Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek’i de ziyaret etti. CHP heyeti Tire’de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen, Tire Stadında da incelemelerde bulundu. Stadyumu gezen Yücel “ CHP’li belediyeler laf değil icraat üretir. Bu harika kompleks Tire’ye, Bölgeye ve İzmir’e hayırlı olsun. CHP olarak statlar üzerinden polemik yapmıyoruz, stadın kendisini yapıp Türk sporuna ve İzmirlilere kazandırıyoruz.” dedi.

CHP İzmir İl Yönetiminin ziyaretler de son durağı Menderes CHP İlçe Başkanlığı olacak. İl Yönetiminin akşam geç saatlerde Menderes’te olması bekleniyor.