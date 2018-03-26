Soylu: Bir hükümetin en önemli görevi bıkkınlık vermemesidir

Soylu, Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ‘106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu’ açılış törenine katıldı.

Kaymakam adaylarına seslenen Soylu, sözlerine şöyle başladı: “Özellikli bir dönemin içinden geçiyoruz. Bu dönem eğer günlük siyasi polemikler çerçevesinden bakmaya kalkarsak hepimiz için ciddi bir hataya düşeriz. İdeolojik bir bakış açısı ortaya koyarsak hepimiz, hataya düşeriz. Bu ülkeye kaymakam olacaksınız. Yapacağınız her iş Türkiye’yi bu el ense çekmelere karşı daha dayanıklı hale getirebilecektir. Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. İşte siz bu görevi Türkiye’nin her yerinde yerine getireceksiniz. Meselelere çözüm odaklı yaklaşmalısınız.”

‘1994 yılından beri aynı telefonu kullanıyorum’

Sözlerine “Çarpık çurpuk iş yapılmasına müsaade etmeyin” tavsiyesiyle devam eden bakan, tasarruf yapılmasını istedi.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Popülizme pirim vermeyin. Popülizmin sonu yoktur. Ne olursunuz kaymakamlığın havasına girmeyin. 1994 yılından beri aynı telefonu kullanıyorum. 100 binlerce insanda aynı telefon var. Ulaşabilenler ulaşıyor. Bizim de heyecana ihtiyacımız var. Hizmetkar havasında olun. Bir hayır havuzunun içine giriyorsunuz. Sakın adalet terazinizi şaşırmayın. Şaşırdığınız anda yürüyeceğiniz yolun hiçbir anlamı yoktur. İşiniz zor bir o kadar da kutludur.”