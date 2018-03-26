Erdoğan: Onlara tahammülüm yok

Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen AB-Türkiye zirvesi kapsamındaki çalışma yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"AB-Türkiye zirvesi vesilesiyle Varna'da bulunmaktan büyük keyif duyuyorum. Dostum Borisov'a misafirperverliği için teşekkür ediyorum, verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir sürenin ardından tekrar bir araya geldik. Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz. Brükel'den bu yana attığımız adımlarla beraber daha iyi çalışmamız gerektiğini ve tıkanıklıkları nasıl aşacağımızı konuşmuş olduk. Türkiye'nin hâlâ aday ülke olmanın ötesinde gelebildiği bir nokta yok. Bu müspet adımı bir an önce atalım noktasında kaldık."

"Acil ihtiyaçlarda bürokratik hantallıklara tahammül yok"

Türkiye'nin başta düzensiz göç olmak konusunda üzerine düşenleri yerine getirdiği herkesin malumudur. Bazı taahhütler olmuştur. İlki 3 milyar Euro'luk tahayyütün 1 milyar 813 milyon avrosu aktarılmıştır. İkinci taksitin de ulaştırılması suretiyle biz mültecilerle ilgili atılması gereken adımları atalım. Ülkemizdeki Suriyeliler için bu adım çok daha rahatlatıcı olacaktır. AB'nin bu ilgisi gerek oradaki mültecileri rahatlatacağı gibi, bizim de çalışmalarımızı hızlandıracaktır. Acil ihtiyaçlar biliyorsunuz beklemez, bürokratik hantallıklara tahammül yoktur.

Vize serbestisi

"Bir diğer nokta vize serbestisidir. Çalışmalarımız AB tarafına sunulmuştur, onlara da çalışmaları tamamlamaları gerektiğini söyledik. Adımı bir an önce atarlarsa bizi rahatlatacaktır. Bu, siyasi mesele haline getirilmemeli. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularında çalışmaya başlanması konusundaki beklentilerimizi de dile getirdik. Bunları, siyasetin malzemesi haline getirmemeli, suratle yol almalıyız. "