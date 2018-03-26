Osman Gökçek aday olmuyor

Ankara Ticaret Odası’nın son seçimlerinde Emine Erdoğan’ın kuzeni Gürsel Baran’la yarışan eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in tekrar aday olmayacağı öğrenildi.

Gökçek’in kararını Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Gürel bugün yayınlanan yazısında şöyle anlattı: “ATO Başkanı Gürsel Baran’la son seçimde çekişmeli bir yarışa giren Osman Gökçek’in yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Gökçek, geçen hafta bazı ATO Meclis üyeleriyle bir toplantı yaptı. Kendisine destekleri için teşekkür ettiği Meclis üyelerine, 14 Nisan’daki ATO seçimiyle ilgili kararını verdiğini belirterek aday olmayacağını açıkladı.”

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) yeni başkan Gürsel Baran oldu. 3 Aralık 2016’da yapılan seçimlerde ATO’nun 188 meclis üyesi oy kullanmış. Oylama sonrası gelen ilk sonuçlara göre aldığı Gürsel Baran 100 oy, Osman Gökçek 86 oy aldı, 2 oy ise geçersiz sayılmıştı.