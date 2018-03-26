Hükümet Sözcüsü Bozdağ son sayıyı açıkladı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde saat 11.30'da başlayan toplantı saat 19:45'te sona erdi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantının ardından açıklama yapıyor. Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye sivil hassasiyeti göstererek terörle mücadele ediyor. Her hangi bir sivilin burnu dahi kanamamıştır.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi.

Afrin'de kontrol tamamen TSK'nın elinde.