AKP'li Mehmet Metiner, Şamil Tayyar'a sahip çıktı

“Bir iddiada bulunuyorsa mutlaka elinde bilgi ve belge vardır” diyen Metiner, "Bu bilgi ve belgeleri cumhurbaşkanımız, başbakan ve bakanımızla paylaşır ve ilgili kurumlara da intikal ettirir. Şamil Tayyar kardeşimizin çok samimi bir şekilde dile getirdiği bir iddia üzerinden itibarsızlaştırılmasına asla bu aziz milletin ve hiçbirimizin gönlü razı olmaz” açıklamasında bulundu.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, TBMM’de gazetecilere gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Metiner, geçtiğimiz hafta Adıyaman’da katıldığı bir konferansta dile getirdiği, “İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Kim ‘değişmedim’ diyorsa yanlış söylemdir” görüşünün de arkasında durdu. Sözlerinin AKP içinde rahatsızlık yaratmadığını savunan Metiner, "Tez elden kendilerini değiştirsinler aksi takdirde bu millet onları değiştirir" açıklamasında bulundu.

"Herkes kendine dikkat etmek, kendine çeki düzen vermek zorunda"

"İnsanlar seçildikten sonra garip gurebayı unutuyor çıkar çevrelerinin dümen suyuna giriyor. AK Parti bunu haketmiyor” diyen Metiner, şunları söyledi:

"Biz özeleştirilerle, eleştirilerle, yanlışlıkları görerek kendini değiştiren, milletle yol yürüyen bir partiyiz. Ben bu sözlerimden AK Parti camiasının rahatsızlık duymadığını, halkımızın büyük bir memnuniyet duyduğunu görüyorum. Herkes kendine dikkat etmek, kendine çeki düzen vermek zorunda. Halkın bize verdiği bir güç var. Bu gücü halkımız için kullanmak zorundayız, afra tafra için değil. Biz halkımızdan daha değeli olduğumuz için milletvekili değiliz. Halkımızın emrinde olacağız. Halkımızın hizmetinde olacağız. Çevremizde toplanan 3-5 insanın çıkarlarını temin etmekle uğraşamayız biz. Bunu söylemek, birilerine böyle bir şey yaptığımız anlamına gelmiyor ama halkta oluşan bir algı var.

"Tez elden kendilerini değiştirsinler aksi takdirde bu millet onları değiştirir"

"İnsanlar seçildikten sonra garip gurebayı unutuyor çıkar çevrelerinin dümen suyuna giriyor. AK Parti bunu hak etmiyor. Bizim yanlışlarımızdan dolayı milletvekili, belediye başkanı vesaire, yanlışlarımızdan dolayı hiç kimsenin sırtını çevirmemesi gerekiyor, cumhurbaşkanımıza gücenmemeleri gerekiyor, ben bunu anlatmaya çalıştım, kendi adıma, kendi nefsimi eleştirdim. Ben bundan rahatsızlık duymuyorum ama birileri gerçekten bu eleştirilerin muhatabı olarak kendileri görüyorsa onlara bir tavsiyede buluyorum, tez elden kendilerini değiştirsinler aksi takdirde bu millet onları değiştirir."

"Mutlaka elinde bilgi, belge vardır"

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın “FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” şeklindeki sözlerini de değerlendiren Metiner, şunları söyledi:

"Başbakanımız bu konuda söylenmesi gereken şeyi söyledi. Şamil kardeşimiz bir iddiada bulunuyorsa mutlaka elinde bilgi, belge vardır. Bu bilgi ve belgeleri cumhurbaşkanımız, başbakan ve bakanımızla paylaşır ve ilgili kurumlara da intikal ettirir. Şamil Tayyar kardeşimizin çok samimi bir şekilde dile getirdiği bir iddia üzerinden itibarsızlaştırılmasına asla bu aziz milletin ve hiçbirimizin gönlü razı olmaz."