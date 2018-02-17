İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İl Başkanlığı binası açılışı için İzmir'de vatandaşlarla bir araya geldi.Yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarına hız kesmeden devam eden İYİ Parti'de İzmir İl Başkanlığı binası açıldı. Genel Başkan Meral Akşener'in de katılacağı programa vatandaşların yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. İl Başkanlığı binası önünde kurulan sahne ve çevresi binlerce partilinin akınına uğradı. Coşkulu kalabalık dinletilen İzmir Marşı ve parti şarkılarına eşlik etti.Program şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Devamında İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar, vatandaşlara hitap etti. Ulupınar, konuşmasının ardından Akşener'i sahneye davet etti. Konuşmasında AKP-MHP ittifakına değinen Akşener, "Bunlar Milli ittifak biz gayri milliyiz öyle mi" diyerek tepki gösterdi.Akşener'in açıklamaları şöyle:

İTTİFAK TEPKİSİ

İzmir’e her geldiğimde inancım ve umudum artarak yolumuzda dimdik yürüdük. Siz ki Zübeyde Hanım’a sahip çıktınız. Sizin Sahip çıktığınız gibi Zübeyde Ana’nın yetim Mustafa’sı ve onun Cumhuriyeti’nin arkasında dimdik duracağımıza söz veriyorum.Saray koalisyonun küçük ortağı Oslo rezaletinde, çözüm rezaletinde, teröristlerin davulla zurnayla ülkemizden geçtiğinde yemin etmişti. “AKP, PKK’dan tehlikelidir hesap sormazsak namerdim.” demişti. İktidar partisi de “Bunlar kandan besleniyor.” demişti. Şimdi bir baktık bunlar yanyanalar. Bunlar Milli ittifak biz gayri milliyiz öylemi. Biri oturduğu yerden bize laf söylüyor. Diğeri biz nereye gitsek peşimizden geliyor, il il geziyor. Ateş bacayı sardı. Onlar ittifak yapmayı iyi bilir. Önce PKK ile ittifak yaptılar daha sonra FETÖ ile ittifak yaptılar. Şimdi de yeni bir ittifakın peşindeler.AKP’nin grubunu oluşturan milletvekillerinin iradesi yoktur. Tek bir kişiye bakıyorlar, her bir konuda en küçük şeye karar veren bir kişi ile yollarına devam ediyor. Bunun adı diktatörlüktür. Bunlar diktatörlükle insanları korkuturlar. Ama bir gün biri çıkıp “sizden korkmuyoruz” dediğinde işleri biter. Cesaret bulaşıcıdır."

"ÇOK KONUŞANLARDAN BIKTIK USANDIK"

"Size bir söz vermek istiyorum. Allah’ın izni ile Cumhurbaşkanlığı seçimini alacağız. İktidar olacağız. Size söz veriyorum, gerek olmadıkça konuşmayacağım. Kimseye bağırıp çağırıp, küfür etmeyeceğim. Her gün konuşanlardan bıktık usandık.Sizler çocuklarınızı Amerikalarda çuvalla para ödeyerek okuttunuz. Bizim çocuklarımızı da beceriksiz eğitim sisteminizde işsizliğe terk ettiniz. İş başına gelir gelmez devlet kurumlarına mülakatla işe giriş sitemini sonlandıracağız.Amerika bizim dostumuz mu, düşmanımız mı? Ne demiş ABD’liler PYD ile PKK’yı çarpıştıralım. Bakınız meşhur çözüm sürecinde hendekler kazıldı. O zaman biri bana dedi ki, “Meral Hanım hendekler kazıldı. Polise gittik dediler ki bize yüzünüzü çevirin” öyle emir almışlar, dedi ki “Sonra bir gün uyandık o hendekler için operasyon başlamış” sizin bu yaptıklarınız yüzünden bu ülkenin 726 çocuğu o süreçte şehit oldu."

"TARİHİ DİZİLERDEN, DİNİ MENKIBELERDEN ÖĞRENİYORLAR"

"Ne diyorlar “Gerekirse Afrin’e gideriz!” siz koltuklarınızı bırakıp da gider misiniz oraya… Ne diyor Cumhurbaşkanı “5 şehidimiz var” siz her şeyi sayılardan ibaret görüyorsunuz. Yaptıkları yanlışların sonucunda askerimiz battıkları çukurdan çıkartmak için uğraşıyor. FETÖ ile yaptıkları iş birliğinin de sonucu 15 Temmuz’da ödendi. Bu milletin evlatları o köprüde sizi çukurdan çıkardı. Sizi herkes kandırdı ama hala orada oturmaya devam ediyor. Ama oturur neden oturur o bedel ödemiyor. Bedeli sizler vatandaşlarımız ödüyor. Ama biz bu düzene artık son vereceğiz. İster 2018’de ister 2019’da seçimleri Allah’ın izni sizin teveccühünüzle biz iktidar olacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanacağız.Bunlar diyor ya biz “ecdat torunuyuz” ecdat uyansa bunları ayakkabısının tersiyle kovalar. Önce de Erdoğan’ı. Diyorum 100 sayfa tarih okuyun. Tarihi dizilerden, dini menkıbelerden öğreniyorlar."