En başarılı Belediye Başkanları sıralamasına CHP damgası

Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanı Soner Çetin, en başarılı büyükşehir belediye başkanı ise Manisa Büyükşehir Bld. Bşk. Cengiz Ergün seçildi.

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği(DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Gezi Araştırma Şerketi'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ankette, yüzde 64,4'lük başarı oranıyla, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi.

Gezici Araştırma şirketinin 16 – 23 Şubat 2018 tarihleri arasında, TÜİK örneklemlerini dikkate alarak, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği anket, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi hizmetlerini değerlendirmek, vatandaş memnuniyetini tespit etmek amacıyla büyükşehirde ve ilçelerinde farklı sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve eğitim kotalarına göre, tesadüfi yöntemle seçilen 8 bin762 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi.

Anket sonuçlarına göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yüzde 64,4 başarı oranıyla, büyükşehir belediye başkanlarının aldığı oy oranlarını da arkasında bırakarak, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi.

Türkiye genelinde, 4 yılda gerçekleştirilen anketlerin, ilkinde 4'üncü, ikincisinde 2'nci, son 4 ankette ise birinci seçilerek, bir ilke imza atan Başkan Soner Çetin, geleneğin bozulmasına izin vermedi.

En başarılı ilçe Belediye Başkanları;

1. % 64.4 ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2. sırada % 63,4.1 İle Bodrum Bld Bşk. Mehmet Kocadon, 3. Sırada % 63,1 ile Buca Bld. Bşk. Levent Piriştina, 4. Sırada % 62,7 ile Bornova Bld. Bşk. Olgun Atilla, 5. Sırada % 62,4 ile Sur Bld. Bşk. Bilal Özkan

En başarılı büyükşehir belediye başkanları;

1. Sırada % 64.2 Manisa Büyükşehir Bld. Bşk. Cengiz Ergün, 2. Sırada % 61,8 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 3. Sırada % 59,9 Adana Büyükşehir Bld. Bşk. Hüseyin Sözlü 4. Sırada % 59,2 ile Eskişehir Büyükşehir Bld. Yılmaz Büyükerşen 5. Sırada % 58.9 ile İzmir Büyükşehir Bld. Bşk. Aziz Kocaoğlu.