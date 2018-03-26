CHP'li Baydar çevre katliamına dikkat çekti

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Başta Söke İlçesi Karacahayıt Mahallesi olmak üzere, zeytincilik, sebze, meyve üreticiliği ve hayvancılık için son derece verimli olan Beşparmak Dağları eteklerindeki devam etmekte ya da yeni açılacak olan maden işletmelerinin insanlara ve doğaya verdiği zararların enikonu incelenip araştırılması, sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir ekonominin oluşturulması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Konuya ilişkin aynı zamanda Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemi ile yazılı soru önergesi veren CHP'li Baydar, Beşparmak Dağları'nın eteklerinde yapılan madencilik faaliyetleri nedeniyle halkın sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini, bölgedeki köylüler tarafından yapılan zeytincilik ve hayvancılık faaliyetlerinin sona ermek üzere olduğunu belirtti.

CHP aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar Meclis araştırma önergesinde; " Bir ülkenin kalkınmasında yeraltı ve yerüstü kaynaklar önemlidir. Ancak bu kaynaklar, halkın ekonomik anlamda daha iyi yaşamasını sağlamak yerine bir şirketin kazanç sağlamasına ve daha önemlisi bölgedeki tüm canlıların sağlığını yok etmesine neden oluyorsa bu kabul edilebilir bir durum değildir" sözlerine yer verdi.