CHP'li Yedekci: Mücadelemizin temelinde adalet var

Yedekci, gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye gündemini değerlendirdi.

Gülay Yedekci'nin konuşmacı olduğu, CHP İngiltere Birliği'nin çalışma merkezinde düzenlenen "Türkiye gündemini değerlendiriyoruz" konulu panele CHP İngiltere Birlik Başkanı Kazım Dikme, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de katıldı.

Gülay Yedekci, ülke gündemini değerlendirirken dış politika, terör, demokrasi ve eğitim konularında tespitlerde bulundu. "İnsanlarımızın huzurla, mutlulukla refah ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak öncelikli hedefimizdir." dedi.

Yedekci, Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birliği'ndeki vatandaşlarımıza seslendi: "Cumhuriyet Halk Partisi ve ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması için çektiğiniz emekleri görüyor ve bunu saygıyla karşılıyoruz. Her birinize gösterdiğiniz çabadan dolayı teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum" dedi.

Yedekci'nin konuşmasının tamamı şu şekilde:

"Eğitim konusunda günden güne kötüye gidiyoruz. Ülkemizde eşsiz özelliklere sahip Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde rezidans inşaatı sürüyor. Sınav sistemleri ve müfredatlar sürekli olarak değiştiriliyor. Bu durum ülkemizin geleceği olan evlatlarımızı derinden etkiliyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın yap-boz tahtası olarak kullanılmasından bir an önce vazgeçilmelidir. Sosyal, adil, eşit, çağdaş, Atatürkçü, uygar ve laik bir eğitim sistemi uygulanmalıdır. Eğitim sistemi yüzünü bilime, fenne ve teknolojiye dönmelidir.

Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde bulunan silahların sadece 3’te 1’i ruhsatlı, her 100 kişiden 12’si silah sahibi. Son üç yılda kayıp silahların sayısında yüzde 720 artış gerçekleşti. Bireysel silahlanmadaki artış ülkemiz için olası bir iç savaş hazırlığı sinyali olarak algılanabilir.

Dış politikada Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine bağlı kalınmalıdır. Aksi takdirde toplumsal barışımız ve ülkelerle dostluk ilişkilerimiz sürekli olarak tehlike altında bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan mevcut tüm sorunların kökeninde adalet sorunu vardır. Adaletin temel güvencesi anayasamız, yasalar ve bunları uygulayan yargıçlardır. Ancak yargıçlar, yürütmenin başındaki kişi karşısında ayağa kalkıyor ve önünü iliklemeye çalışıyorsa adalet kavramı ülkemizde ayaklar altına alınmıştır. Biz mücadelemizi ülkemizde adaleti yeniden sağlamak üzere kurguluyoruz. Adaletin olmadığı yerde, geleceğin aydınlığından söz edilemez.

Çocuklarımız istismara maruz kalıyor. İstismarların yüzde 95'inin gizli kaldığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. Kadın cinayetleri son yedi yılda 1400 arttı. Çocuklarımızı istismar edenlere uygulanan iyi hal indirimleri kabul edilemez. Adalet, ülkemizin evlatları istismar edildiğinde, kadınlarımız, çocuklarımız cinayete kurban edildiğinde işlemiyorsa adaletin adından ve gücünden söz edilemez.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu karanlık yüreğimizi karartmamalıdır. Sandıklarımıza sahip çıkacağız ve seçim güvenliğini sağlayacağız. 2019 seçimlerinde, kurtuluşun, kuruluşun ve devrimin partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın"