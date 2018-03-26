Çıkmayan parmak boyası için CHP'den yeni hamle

Bir kişinin birden fazla sandıkta oy kullanarak hile yapmasının önüne geçmesi için bu uygulamanın şart olduğunu savunan Özcan, özellikle AKP ve MHP’nin ortaklaşa getirdikleri ittifak düzenlemesi ile seçim güvenliğinin ortadan kalktığını savundu.

Aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandıklara dağıtılmasını sağlayan yeni düzenlemede seçmenlerin sahte oy kullanımını denetlemesinin imkânsız hale geleceğini savunan Özcan şunları söyledi:

“İktidar partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak kurması, birlikte kanuni düzenlemelere gitmesi, seçimlerden duyulan büyük kaygının sonucudur. Seçim sistemimizle ilgili pek çok haksız düzenleme getirdiler. Bunlardan biri de seçmenin kendi binasında tanımadığı kişilerin seçmen listesinde olması halinde itiraz hakkı vardı. Şimdi sandıkları karıştırarak bu hakkı ortadan kaldıracaklar. Bu durumda eski usul parmak boyama sistemi ile bir kişinin birden fazla sandıkta oy kullanmasının önüne geçilmesi şarttır. Başka da bir yolu yoktur. Eğer AKP ve MHP, seçim güvenliği konusunda samimilerse kanun teklifimi hemen kabul edeceklerdir.”