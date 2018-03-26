CHP'li Biçer: Neyi saklıyorlarsa cevap alamıyoruz

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin Danıştay tarafından 2017 yılı Ekim ayında iptal edilmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı hukuka aykırı denetim ihalesine çıktı. Tekirdağ şehir hastanesi için 18 Nisan 2018’de, Şanlıurfa şehir hastanesi için 20 Nisan 2018’de ve Kütahya’daki şehir hastanesi için 16 Nisan 2018’de yapılacak olan denetim ihaleleri AKP’nin hukuk tanımazlığını yeniden gözler önüne serdi.

Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin iptali istemiyle dava açılmıştı. Davada Danıştay 13. Daire Başkanlığı tarafından yürütmenin durdurulması talebi reddedilmişti. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2017 yılı Ekim ayında Yönetmeliğin 58. Maddesinde yer alan “veya denetletir” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Kararda, Anayasa Mahkemesinin 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanunun 4. Maddesinde yer alan “veya denetletir” ibaresinin iptaliyle mevcut Yönetmelik düzenlemesinin de hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Şehir hastanesi ihalelerinin ardından denetim ihaleleri yapılıyor ve yapım aşamasında inşaatın, işletme aşamasında tıbbi hizmetler dâhil olmak üzere hizmetlerin de denetimi şirketlere veriliyordu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararının ardından tüm denetim ihalelerinin durdurulması gerekirken Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer; “Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerinin inşaatının ve hizmetlerinin denetimini de özelleştiriyor. Oysa buna olanak veren hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu kararın ardından Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada uygulama Yönetmeliğinin benzer hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Yargı kararlarına rağmen Sağlık Bakanlığı asli görevi olan denetimi ihale etmekte ısrar ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastaneleri ihalelerini yapan birimi Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kütahya şehir hastanelerinin denetim hizmetlerini özelleştirmek için ihale ilanı verdi. Şanlıurfa için 20 Nisan 2018’de, Kütahya için 16 Nisan 2018’de, Tekirdağ için ise 18 Nisan 2018 ihaleler yapılacak. Recep Erdoğan'ın benim kişisel bir projem, benim 14 yıllık hayalim dediği Şehir hastaneleri gerçeği ile karşı karşıyayız. Bazılarının hayalinin aslında hepimiz için nasıl kabus olduğunu, AKP’nin hukuk tanımazlığının geldiği boyutla açıkça yüzleşiyoruz. Özel bir şirket bir hazine arazisine hastane binası yapıyor. 49 yıllığına kadar bu hastaneyi devlete kiralıyor. Temel hizmet dışında bütün ticari işletmeyi kendisi yapıyor. Yap-işlet-devret'ten bir üst konumda. Devlet hem kiracı hem de hizmet alıcı oluyor. Yani "devlet" hastanesini şirket yönetiyor.” ifadelerini kullandı.

"Neyi saklıyorlarsa cevap alamıyoruz"

Şehir hastanelerine dair sordukları hiçbir soruya bugüne kadar açık yanıtlar verilmediğini belirten CHP’li Biçer, denetim görevini devreden Sağlık Bakanlığı’na sordukları soruların yanıtlarını istediğini ifade etti.

Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından alınan, şehir hastanelerinin denetimini özelleştiren yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulması kararına uyulup uyulmadığını, alınan karar gereğince, denetimi şirketlere bırakan ihalelerin iptal edilip edilmediğini de sorduğunu ve bunlara da yanıt verilmediğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Biçer’in cevabını istediğini ifade ettiği sorular şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı denetim birimleri niye vardır?

Sağlık hizmeti vermek yerine denetim ve planlama yapmak isteyen bir bakanlık niye denetim hizmetini özelleştirmektedir?

Denetimin Anayasal görev olmasına, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına rağmen ihaleye çıkma ısrarının nedeni nedir?

Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanelerine özgü olarak denetim hizmetinden niye çekilmektedir?

Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı niye vardır?

Sağlık Bakanlığı’nda inşaat denetimi yapacak çalışan yok mudur?

Denetim ihalesi bedelleri hangi kaynaktan karşılanmaktadır?

Denetim ihalelerini alan şirketlere yapılan ödeme tutarı nedir?