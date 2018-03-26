İşte MEB'in Ensar ile protokol yapma sebebi

Milli Eğitim Bakanlığı 24 Temmuz 2017’de Ensar Vakfı ile çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair bir işbirliği protokolü imzalamış ve Ensar Vakfı’na bine yakın Halk Eğitim Merkezi’nde ortaöğretim öğrencilerinden her yaşta vatandaşa farklı alanlarda kurs verilebilmesi ve kendi müfredatını oluşturabilmesi sağlanmıştı.TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP’li Ceyhun İrgil konuyla ilgili verdiği soru önergesinde Bakan İsmet Yılmaz’a Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı ile hangi nedenlerle bir protokol imzaladığını sormuştu.

Gelen yanıtta; Bakanlığın ülke kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması yönünde diğer bakanlıklar ve üniversiteler başta olmak üzere eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunduğu ifade edilerek şöyle denildi:

EĞİTİM KAYNAKLARINI ETKİN KULLANMAK

“Bakanlığımızca, Kamu Kurumları, Üniversiteler, Federasyonlar, Anonim Şirketler, Enstitüler, Kulüpler, Bilim Merkezleri, Vakıflar ve Dernekler ile; milli, manevi ve insani değerlere sahip bireyler yetiştirmek, toplumda etik değerler yönünde farkındalık oluşturmak, mesleki gelişmelere katkı sağlamak, yeteneklerin keşfedilmesini desteklemek, dil eğitimi, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler alanında katkıda bulunmak, girişimcilik bilincini yaygınlaştırmak, etkinlik, proje, yarışma ve kurslar gerçekleştirmek, çevre, orman ve ağaç sevgisi konusunda bilinçlendirmek, özel eğitime destek sağlamak, istihdam odaklı işe veya mesleğe ve tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda aktif işgücü piyasası programlarına yönlendirme çalışmaları yapmak, özel yetenekli öğrencilere yazılım alanında eğitim imkanı sağlamak, staj imkanı sağlamak, organize sanayi bölgelerinde resmi ve özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi açılmasını teşvik etmek, her kademedeki eğitim kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak, öğretmen ve öğrenciler arasındaki iş birliği ve etkileşimini artırmak ve benzeri amaçlarla yukarıda belirtilen taraflarla iş birliği protokolleri imzalamaktadır.”

BU SORULARA YANIT YOK

CHP’li Ceyhun İrgil’in şu sorularına ise bir yanıt verilmedi:

* Söz konusu vakıf ile Milli Eğitim Bakanlığı bugüne dek hangi ortak çalışmaları yürütmüştür?

* Tüm Türkiye’nin Karaman’daki erkek yurdunda yaşanan cinsel istismar olayıyla adını duyduğu Ensar Vakfı’nın bugüne dek sürdürdüğü eğitim faaliyetleri nelerdir? Bu vakfın Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim alanındaki hangi hedefine ulaşmasında yararı olacaktır?

* Milli Eğitim Bakanlığı ülkede bir yıkıma neden olan cemaatten sonra benzer bir anlayıştaki Ensar Vakfı'nı kendisine yeni yoldaş mı seçmiştir?

*İmzalanan protokolde ortaöğretim öğrencilerine de yönelik olacağı belirtilen sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel, teknolojik etkinliklerin çerçevesi ve içeriği ne olacaktır? Pedagojiye uygunluğunu kim belirleyecektir?

* Milli Eğitim Bakanlığı’nın bugüne dek işbirliği yaptığı vakıflar ve yapılan işbirliklerinin içerikleri nelerdir?

* Milli Eğitim Bakanlığı dini değerleri içeren bir anlayışı önceleyen vakıflar olmaksızın, eğitim faaliyetlerini yürütemez halde midir?