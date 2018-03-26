CHP'li Tüm, bireysel silahlanmaya karşı 1 milyon imza kampanyası başlattı!

ABD’de bireysel silahlanma ve silah lobisine karşı önceki gün 1 milyon kişinin Beyaz Saray’ı kuşattığını hatırlatan CHP’li Mehmet Tüm, “Türkiye’nin durumu ABD’den çok daha vahim. Ülkemizde peynir ekmek gibi silah alınıp satılıyor. Sadece geçen yıl kadın cinayetlerinin yaklaşık yüzde 80’i ateşli silahlarla gerçekleşti, iki binden fazla insan bireysel silahlanma terörüne kurban gitti. Silahlanmaya karşı tüm dünya artık daha fazla bilinçli. Geçtiğimiz gün Washington’da 1 milyona yakın insan silahlanmanın kontrol altına alınması amacıyla eylem yaptı. Bizde ise İçişleri Bakanlığı ne yazık ki genelgelerle sivil yurttaşlara düşen mermi hakkını 5 katına çıkarıyor, halk silahlanmaya teşvik ediliyor” dedi.

“İmzalar belli bir sayıya ulaşınca Ankara'da eylem yapacağız!”

Kampanyanın sonunda Meclis önünde eylem yapacaklarını bildiren CHP’li Tüm, “Milletvekili olarak uzun süredir mücadele ediyorum, soru önergelerim yanıtsız bırakıldı, araştırma önergelerim milletvekillerinin oylarıyla reddedildi, ateşli silah mağdurlarıyla sürekli iletişim halindeyim, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyorum. Ancak bunların hiçbiri yetmiyor, hiçbir önleyici adım atılmıyor ve bunun sonucunda her gün masum insanlar hayatını kaybediyor. Artık bunlara dur deme zamanı, mağdur ailelerle 1 milyon imza kampanyası başlatma kararı aldık. Change.org burada sembolik bir anlam taşıyor, imzalar belli bir sayıya ulaşınca Meclis’in önünde eylem yapmayı düşünüyoruz” dedi.

“Helin'in babası Nihat Palandöken: Artık harekete geçme zamanı!”

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 17 yaşında öldürülen Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken de kampanya kapsamında video çekerek şunları söyledi:

“Değerli dostlar, ben 17 yaşında internetten alınan silahla 17 yaşındayken öldürülen Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken. Kızım Helin’in kaybı bana hayattaki en büyük acıyı yaşattı. Tam 158 gündür acım hiç ama hiç dinmedi. Helin bir daha gelmeyecek, bunu da biliyorum. Ama bizim acımız son olsun istiyoruz. Bireysel silahlanma her geçen gün can almaya devam ediyor. Ülkemizde her gün masum insanlarımız ateşli silahların namlularında hayatını kaybediyor. Tüm dünya bu tehlikeli gidişatın farkında. Bugün Amerika'da tam 1 milyon genç insan, bireysel silahlanma ve silah lobisine karşı Beyaz Saray'ı kuşattı. Artık harekete geçme zamanı. 1 milyon imza toplayıp Meclis'e gidip bireysel silahlanmanın azaltılması için çalışma yapılmasını istiyoruz. Gelin siz de destek olun, bu acılar son bulsun.”

“Gelin destek olun, bu acılar son bulsun”

CHP’li Mehmet Tüm de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi: “Uzun bir süredir bireysel silahlanmaya karşı bir mücadele yürütüyorum. Bireysel silahlanma her geçen gün masum insanların canını almaya devam ediyor. 2017 yılında kadın cinayetlerinin yüzde 80’i ateşli silahlarla işlendi. Ülkemizde silahlar peynir ekmek gibi satılıyor. Öyle ki, internetten bile silah satışı yapılabiliyor. Artık tüm dünya silahlanmaya karşı eylemler yapıyor. Bugün Amerika'da tam 1 milyon genç insan, bireysel silahlanmaya karşı Beyaz Saray'ı kuşattı. Artık harekete geçme zamanı. Sizden destek bekliyoruz. 1 milyon imza toplayıp Meclis'e sunduğumuz zaman kimse buna sessiz kalamaz. Gelin siz de destek olun, bu acılar son bulsun”

“Talebimiz bir komisyon kurulması ve acilen yasal düzenleme yapılması”

Kampanya sonunda toplanan imzalarla Meclis önünde eylem yapacaklarını belirten CHP’li vekil, konuya ilişkin “Taleplerimiz gayet net ve açık: Biz güvensiz, gelecek kaygısıyla, mutsuz bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Talebimiz silah alımının zorlaştırılmasını, silahlanmayı önleme konusunda acilen bir ‘komisyon’ kurulması ve bir an önce gerekli yasal düzenlemeler için somut çalışmalar yapılmasıdır. Süre sonunda TBMM önünde imzalarımızı vermek üzere toplanıp bu sessiz çığlığımızı tüm Türkiye'ye duyurmayı planlıyoruz. change.org kampanyaya verilen desteğin bir göstergesi olarak sembolik bir anlam taşıyor.” dedi.

Kampanyaya katılmak için: https://www.change.org/p/t%C3%BCrkiye-b%C3%BCy%C3%BCk-millet-meclisi-bireysel-silahlanmaya-kar%C5%9F%C4%B1-1-milyon-imza