Tanrıkulu asbestin tehlikelerine dikkat çekti

Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin soru önergesi veren Tanrıkulu'nun yanıt aradığı sorular şöyle;

1- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılında hazırlanan “Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı”nda, ülkemizdeki bir milyon vatandaşımızın ileriki yıllarda 32 bin 600 nün asbest - diğer adıyla amyant - nedenli kansere yakalanacağının belirtildiği doğru mudur?



2- Türkiye'de 2018 yılı itibariyle kırsal alanlarda bir milyon vatandaşımızın asbest ( ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifliyapıda kanserojen bir mineral. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinmektedir. ) maddesiyle temas ettiğinin belirlendiği doğru mudur?

3- Kırsal alanlarda asbest maddesinin bu kadar yaygın olmasının nedeninin “asbest karışımlı aktoprak kullanımının ülkelimizin birçok yerinde badana, sıva işlemlerinde kullanımından kaynaklandığı doğru mudur?

4- Asbest maddesinin insan sağlığı için öldürücü etkileri olduğu bilinmesine karşın, neden gerekli önlemler alınarak asbest maddesinin kullanımının önlenmesi, alternatif ve sağlıklı eşdeğer maddelerin kullanımı sağlanamamaktadır?

5- Bilhassa ülkemizde kullanılan su borularının asbest maddesi yönünden yoğunluklu olduğu iddiası doğru mudur?

6- Tersane işçilerinin gemi söküm, parçalama işlemleri sırasında aşırı yoğunlukta asbest maddesine maruz kaldıkları ancak tersane işçilerinin, maliyetlerden kaçınıldığı için ilkel koşullarda çalışmaya zorlanarak, asbest maddesini solumaya mecbur bırakıldıkları iddiası doğru mudur?

7- Ülkemizin 30 ilinde 473 köyde asbest karışımlı aktoprak sıvalı, çatısı örtülü ev olduğunun belirlendiği ancak hiç bir önlem alınmadığı doğru mudur?

8- Sağlık Bakanlığı tarafından, asbest maddesinin kullanımının ülke genelinde yasaklanmasına, vatandaşlarımızı bu maddenin zararları konusunda bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yürütülmesi acilen planlanmakta mıdır?