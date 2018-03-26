SONAR Başkanı'ndan AKP'yi kızdıracak analiz

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019 yerel seçimlerinde 'gönül ittifakı' yapacağı açıklanan AKP ve MHP'nin Ankara'yı kazanma şansı konusunda çarpıcı bir analiz yaptı. Bayrakçı, Ankara'da MHP adayının şansının AKP adayından yüksek olduğunu savundu.

7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri ile 16 Nisan referandumunda çıkan sonuca en yakın tahminleri açıklayan anklet şirketlerinden biri olan SONAR Araştırma'nın Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019 yerel seçimlerinde Ankara için çarpıcı bir analiz yaptı.İşte Bayrakçı'nın "Ben bunu söyleyince muhtemelen bu konuda karar merciindeki AKP'li yöneticiler de hımm diyeceklerdir" dediği o seçim senaryosu:

GÖKÇEK ETKİSİ

Habertürk'te 'Enine Boyuna' programında 2019 yerel seçimlerini değerlendiren Bayrakçı, Melih Gökçek'in AKP'nin göstereceği adayın elini kaldırarak desteğini açıklamasının sonucu etkileyeceğini savundu.

"MHP ADAYININ ŞANSI AKP ADAYINDAN YÜKSEK"

Hakan Bayrakçı, CHP'nin Mansur Yavaş'ı yeniden aday göstermesi ya da Ankara'da güçlü bir aday çıkarması halinde AKP-MHP ittifakının tek adayla seçime girseler dahi Ankara'yı kazanamayacaklarını savundu. AKP'nin aday gösterip MHP'nin aday çıkarmaması durumunda ise Ankara'da yüzde 16-17'yi bulan MHP seçmeninin büyük bir bölümünün AKP adayına oy vermeyeceğini savunan Bayrakçı, ancak tersi durumda yani MHP'nin aday çıkarıp AKP'nin aday çıkarmadan MHP adayını desteklemesi durumunda şansının daha yüksek olacağını savundu.

Bayrakçı’nın değerlendirmesinin ilgili bölümü:

MHP potansiyeli AKP adayına oy vermez

Bu durumda “Hadi AKP Ankara’dan bir aday çıkarsın, MHP de çıkartmasın, MHP seçmeni AKP’ye oy versin” dediler, farzımuhal… İttifak var ya. CHP de iyi bir aday çıkarttı. Bakınız o seçimi AKP adayı alamaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü geçen seçim MHP aday çıkarttığı halde Gökçek’e karşı gittiler Mansur Yavaş’a oy verdiler. Yani dolayısıyla Ankara’da diyelim CHP Mansur Yavaş’ı bir daha aday gösterdi. Oluru olmazını bilmiyorum da gösterdi diyelim. Karşısına daha yüksek oy diye bir AKP’li aday çıktı. Çok da iyi bir isim olsun. MHP dönüp diyecek ki seçmenine ,”Arkadaşlar bizim adayımız AKP’nin çıkarttığı adaydır.” Ankara’da o yüzde 14-17’lik MHP potansiyeli o AKP’nin adayına oy vermez. Sebebi şu. Ankara zaten yönetiminin gösterdiği yere oy vermeyeli 7-8 sene oluyor. Mansur Yavaş olayında öyle oldu. Referandumda öyle oldu.

İttifak MHP’li adayla kazanabilir

Ama adayı MHP çıkarırsa Ankara’da, çok ilginç bir durum bu, o zaman kazanma şansı olur ittifakın. Neden biliyor musunuz? Çünkü MHP seçmenine diyecekler ki, “Adayı biz çıkarıyoruz, üç hilal. AKP de aday çıkartmıyor, bizi destekliyor.” O zaman döner MHP’nin, 17 mi 17 puan, 15 mi 15 puan verir oyu. AKP’den de 30-35 puan bile gelse seçimi kazanırlar.

Yani aslında, ilginç bir durum, Ankara için AKP yönetiminin, “Aman durun kardeşim, siz burada aday çıkarın, biz sizi destekleyelim” demesi lazım.

İki cümleyle özetleyeyim. Bazı yer vardır, o partinin adayı ters teper. Burada ben referandumdaki Ankaralı MHP seçmeninin davranışı ile geçen belediye seçimindeki Ankara’nın MHP seçmeninin davranışını kale alıyorum. Her iki seçimde de Ankaralı MHP’liler genel başkanlarının gösterdiği yönde oy kullanmadılar. Sadece AKP karşıtı bir politikaya oy kullandılar.