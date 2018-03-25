CHP'li gençler geleceğe ışık tutacak

Öğrencilerin kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan kampanyada öğrencilere satranç takımı da alınacak.

"Elazığ-Zeytinburnu El Ele, Geleceğe Işık Tutuyoruz" sloganıyla düzenlenen kampanya hakkında konuşan CHP Zeytinburnu Gençlik Kolları Başkanı Erdem Dursun şunları söyledi:

Cumhuriyet'in bugünkü gençleri olarak bizler, yarının gençleri için başlattığımız bu kampanyanın sadece okul ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda değerlendirilmesi doğru olmaz. Zeytinburnu Gençlik Kolları olarak burdan Elazığ'a bir gönül köprüsü kuruyoruz ve Elazığ'taki dostlarımız aracılığıyla Cumhuriyet'in genç devriminin yeni neferlere her daim olan ihtiyacını gözetiyoruz. İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin daimi koruyucusu her zaman gençler olacaktır.