CHP'li gençler İstanbul'da: 'Bize bir zafer gerek'

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, “Bize Bir Zafer Gerek” diyerek İstanbul'daki TİM Maslak’ta bir araya geldi.

Etkinlik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başka gelecek gençlerle mümkün” mesajıyla başadı.

İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce açılış konuşmasını gerçekleştirdi. İstanbul Gençliği adına konuşan Düzce, "İktidar hırsıyla yandığımızı bu salondan dosta düşmana bu salondan haykırıyoruz! Başka geleceği mümkün kılacak, ihtiyacımız olan zaferi kazanacağız" dedi.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise gençleri selamladığı konuşmasında, “cesareti ve adanmışlığı Mustafa Kemal Atatürk’te görüyorum, Gezi’yi kazananlarda görüyorum. Ve aynayı çeviriyorum, sizlerde görüyorum. Bize bir zafer gerek, ve onu gençlerle birlikte kazanacağız” dedi.

Etkinliği düzenleyicisi olan Gençlik Kolları Genel Merkezi adına konuşma yapan Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, “Aslanlar kendi tarihlerini yazana dek, av hikayeleri hep avcıları övecektir” diyerek konuşmasına başladı.



Türkiye gençliğini aslanlara, ve çocukluklarının kahramanı olan Voltranı oluşturacak güce benzeterek konuşmasına devam eden Yılmaz şunları söyledi:

“1919’da İstanbul’dan kalkan bir gemiyle başlayan hikayeyi, yine İstanbul’dan devam ettirmeye geldik.

Bizim gemimizin rotası çoktan çizilmişti.

Ancak bu sefer, bu geminin yolcusu değiliz.

Biz şimdi kaptan köşkünü alıyoruz.

Rotamız; Cumhuriyet, Laiklik, Özgürlük, eşitlik ve kalıcı barış!

Biz bu memleketin aslanlarıyız, balıkları değil.

Hafızamız da gücümüz de yerinde duruyor.

Birlikte yaptılar, birlikte yediler, afiyetle birlikte talan ettiler. O yüzden, birlikte hesap verecekler.

Bu memleketin birikimi bize sorumluluklar veriyor. Bu memleket bizden zafer istiyor zafer!

Bu memleket bize; Çocuklarımızı Ensar’dan, Bilal’in vakfı Tügva’dan, Süleymancılardan kurtar diyor!

Açlık sınırıyla terbiye edilmemek için ölüm yatağı olan madenden, inşaatlardan vazgeçemeyen; Çiftlik Bank’a umut bağlayan halkına başka bir hikaye yazdır diyor!

Bu memleket bize, başka geleceğimizi AKP’den ve Saray’dan kurtar diyor!

Kurmak, kurtulmak, halk için en iyisini yapmak bizim gücümüz, bizim yeteneğimiz.

Bunu kullanmak için tek bir yol var önümüzde; 2019’u kazanmak, kazanmak ve kazanmak.

Onlar, Cumhuriyetin 100.yılına hedef koymuşlar.

Senelerdir hedef 2023 demekten dillerinde tüy bitti.

Biz ise onlara tamamen başka bir şey söylüyoruz.

İstediğiniz kadar hayal kurun,o saraydan istediğiniz gibi bu devleti yönetmeye kalkın. Göz koyduğunuz o 100.yılı size göstermeden; 1919’un 100.yılında sizi bu memleketten göndereceğiz.

Ve o gün, siyaset sahnesinde gençler olacak! Memleketi gençler yönetecek!

Bugünden adım atıyoruz.

Utanmadan, arlanmadan, ne olursa olsun bizim olsun diyerek tasarladığınız yeni seçim kanunuzu sizin sonunuz etmek için çalışacağız. Oyuna, memleketine, iradesine sahip çıkmak isteyen herkesle yan yana olacağız.

Ve bugün:

Gezi’nin direnişçileri; sizin 16 Nisan kabusunuzun mimarı olan gençlik bir kuşak oluyor. 68’den ileri; 78’den bir adım daha önde. Ve hayatını çalanlardan, kisvelere ve kadere sıkıştıranlardan kurtulmak için en yüksek sesiyle haykırıyor:

Bize bir zafer gerek!

…

Etkinliğin katılımcılarından olan Selin Sayek Böke ise konuşmasında 4 büyük zafere değindi. Böke konuşmasında, “Bizim aslında zaferlerimiz var. Benim şahsileştirdiklerim sandığım ama bu salonda herkesin olan 4 zafer. Gezi Direnişimiz, 16 Nisan zaferimiz, asfaltta ses olduğumuz Adalet Yürüyüşümüz ve antiemperyalist mücadeleyi zaferle taçlandırdığımız 1919! Bizim zaferlerimiz var, şimdi mış gibi yapmaktan vazgeçerek yenilerini ekleyeceğiz. Zafer avucumuzun içindi, sımsıkı tutarak sahip çıkalım!” ifadelerini kullandı.

Oyuncular Sendikası eski başkanı Meltem Cumbul, Mine Söğüt’ün Aladağ’da çıkan yurt yangınında, üzerlerine kilitlenmiş kapıları açıp kaçamayan ve yanarak ölen kız çocuklarının anısına kaleme aldığı yazıya referans vererek Cumhuriyet kadınları mücadeleye devam etmeye çağırdı.

Etkinlik Enver Aysever’in Aykırı Kumpanyasıyla devam ediyor.