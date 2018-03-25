CHP MYK yarın (26 Mart 2018-Pazartesi) saat 10:00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.
25 Mart 2018 20:49
CHP MYK yarın toplanıyor
CHP MYK 26 Mart 2018 (Pazartesi) günü toplanıyor.
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