CHP il gençliğinden gövde gösterisi

CHP Elazığ il gençlik örgütünün yapmış olduğu çalışmalar sonucundan bugün parti binasında düzenlenen törenle 120 genç CHP'ye üye oldu.

''ELAZIĞ'DA HAK HUKUK ADALET MÜCADELESİ VERİYORUZ''

CHP Elazığ'da demokrasi, hak hukuk, adalet mücadelesi verdiğini belirten CHP il başkanı Zeki Kaplan,''Değerli basın mensupları bugün burada toplanmamız amacı demokrasi özlemi hak hukuk adalet özlemi olan özellikle gençlerimizin özlem duyduğu ihtiyaç duyduğu demokrasinin yolunu güçlü bir şekilde ve zorlukları aşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tüm birimleriyle tüm kuruluşlarıyla il ve ilçe Türkiye genelinde 2018 yılı içerisinde yapılacak bir erken seçim için 2019 seçimlerinde yapılacak cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve belediye seçimleri için bugünden hazır olduğunu tüm örgütleriyle kanıtlamış olup Elazığ il örgütü de bunlarda bir tanesidir. Yarın seçim olacakmış gibi tüm il ve ilçe örgütlerimizle hazır bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve daha iyisini iyi yapabiliriz konusunda sürekli kendimizi yenileyerek, fikirlerimizi yenileyerek yeni aktivite ve programlar yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

''CHP ELAZIĞ'DA İKTİDARA YÜRÜYOR''

CHP il gençlik kolları başkanı Dilay Güngör'e teşekkür eden Kaplan,''Genel merkezimizin olağan olağan 36. kurultayından sonra ve akabinde yapılan 19 tüzük kurultayından sonra ve en önemlisi de gençlik kollarımızın yapmış olduğu gençlik kurultayından sonra Cumhuriyet Halk Partisine gerçekten çok önemli değişim ve dönüşüm süreci başlamıştır. Elazığ il gençlik kolları başkanlığına seçilen Dilay Güngör kardeşimize sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Geldiği günden bugüne dek uyumlu ve başarılı bir şekilde mahalle ve gençlik örgütlemelerine göstermiş olduğu dayanışma ve özveri nedeniyle CHP gençlik kollarımıza daha güçlü bir şekilde destek sağlamıştır. CHP Elazığ'da iktidara yürüyor, CHP Elazığ'da demokrasi, hak hukuk mücadelesi veriyor, CHP Elazığ'da geleceğe emin adımlarla yürüyor. Biz CHP olarak gençlerimizle, kadınlarımızla, il ve ile yönetim kurulu üyelerimizle beraber Elazığ'ın merkez dahil 11 ilçesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Partimize yeni katılan gençlerimize tekrardan hoş geldin diyor bu onurlu yürüyüşte bizimle beraber olduklarından dolayı çok mutluyum'' diye konuştu.

''PARTİMİZİN DEDİKODULARLA YIPRATILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ''

Elazığ gençlik kolları il başkanı Dilay Güngör ise,''Sayın il başkanımız saygıdeğer partililerimiz değerli gençlik üyelerimiz ve değerli basın mensuplarımız hepiniz hoşgeldiniz. İl gençlik kolları başkanlığına seçildiğim ilk günden bu yana çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlamış bulunmaktayız değişim ve dönüşüm içerisinde olan gençlik kolları yapılanmamızı hız sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ il örgütü olarak yaklaşan 2019 seçimlerine hazır bulunmaktayız. Partimiz sosyal medya hesapları üzerinden dedikodulara maruz bırakılarak yıpratılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Sayın il başkanımızın tecrübelerinden yararlanarak Elazığ'a en iyi hizmet vermek çabası içerisinde olacağız. Beni buraya layık göre bütün gençlik kolları üyelerimize teşekkür ediyorum seçilmiş gençlik kolları başkanı olmanın gururu içerisindeyim'' ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından partiye yeni katılan gençlere il başkanı Zeki Kaplan ve gençlik kolları başkanı Dilay Güngör tarafından rozetleri takıldı.