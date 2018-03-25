Erdoğan: Versin istifasını çeksin gitsin

Erdoğan'dan satır başları şöyle:

Bundan tam 9 yıl önce bugün Türkiye çok büyük bir yürek acısı yaşadı. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi şahadetinin 9. yıldönümünde rahmetle yad ediyorum. Şayet kendisi yaşasaydı 15 Temmuz’da ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere son yıllarda attığımız tüm adımlarda yanımızda olur, omuz omuza mücadele ederdi. Gerçi onun varisi durumundaki arkadaşlarımız da bizimle beraber yürüyorlar sağ olsunlar var olsunlar. Benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu vatan aşığı biriydi. Böyle bir insan hayatta olsa eminin 15 Temmuz’da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele ederdi. Eminim Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında bizim gibi aynı heyecanı duyardı.Yokluğunu boşluğunu tekrar tekrar hissettiğimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime rabbimden bir kez daha rahmet diliyorum."

"VERSİN İSTİFASINI ÇEKSİN GİTSİN"

Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler alıyorum. Sorumluluk almaktan çekinen, projeleri üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok. Versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var yapacağımız çok şey var.

Kimsenin yokluğu bu ülkede herhangi bir eksikliği ortaya çıkarmaz.

Bu millete hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var. Türkiye’nin kaybedeceği tek bir saniyesi bile yoktur.

'ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3747'

Buraya gelirken son durum nedir öğreneyim dedim, son durumu aldım, bugün itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3747…

Hem Afrin hem de Irak. Her iki tarafta da bu devam ediyor.

Tel Rıfat'a operasyon mesajı

Bunların derdi terörle mücadele değil. Kararımızı verdik ve sahaya girdik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekatı hedefine ulaştıracağız. Muhataplarımızdan Münbiç konusunda da bize verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyoruz.

"ABD Münbiç'in denetimini PYD'den almalı"

Amerika'nın bir önce Münbiç'in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç'i alt yapısı ve üst yapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız.

"Kimsenin toprağında gözümüz yok"

Biz müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz her teröristi affetmez indiririz. Aynı şey Kuzey Irak için de geçerli. Eğer terör örgütünden temizlenmezse operasyon bizim için kaçınılmazdır. Teröristlerin cirit attığı yerde egemenlik lafı etmek boş iştir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bize tehdit oluşturan teröristleri halleder geçeriz. Sınırlarımız boyunca yığılan terör örgütünün üzerine sonuna kadar gideceğiz."

"Sincar'a gireceğiz dedik', operasyonlar başladı"

Kongre öncesi salonun önünde bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, "(Sincar'a da gireceğiz) dedik. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı'da örnekleri var. Bizim geçmişimizde böyle bir şey yok" dedi.