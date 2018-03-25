CHP Sultanbeyli'den İstiklal Marşı tepkisi

İstiklal Marşı’nın gönüllere işlenmediğini, bestesinin değişmesi gerektiğini ifade eden AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösteren CHP Sultanbeyli İlçe Örgütü üyeleri Çanakkale Şehitler Anıtı önünde İstiklal Marşı okudular.



Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü sebebiyle Çanakkale’ye giden CHP Sultanbeyli üyeleri, Şehitler Anıtı’nı ziyaret ederek İstiklal Marşı okudular.



İstiklal Marşı’nın yazılabilmesi için kanla bedel ödendiğini ifade eden CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin “Bu topraklar, bu marş yazılsın diye kanla sulandı. İstiklal Marşı’nı tartışmaya açmak AKP Genel Başkanının Cumhuriyet değerlerine bakışını da ortaya koyuyor” dedi.