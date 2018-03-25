AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Komünist, vatan haini, terörist gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz!” şeklindeki sözlerini eleştiren CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, “La bu komünistler size ne etti” diye tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından, Erdoğan’ın dün Samsun'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmaya dair bir haberi paylaşan Cihaner, "La bu komünistler size ne etti! Malınızı mı çaldı? Ülkemizi mi böldü? Gencecik çocukları mı boğdu? Eğitip donattı mı? Afedersiniz 6. Filo’ya selam mı durdu? BOP’çu mu oldu, Fethullahçı mı oldu? Ne etti ha?!!” diye sordu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrenciler ile "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diyen öğrenciler arasında çıkan gerilimi isim vermeden eleştirmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, darp olayına katıldığı iddia edilen öğrencilere ‘okuma hakkı’ verilmeyeceğini söylemişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bunların eşgallerini, her şeylerini belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez. Vatanına, milletine hizmet edecek bir nesil yetiştirir.”