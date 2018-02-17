Erdoğan: Bizi oyalayan sinsilikleri unutmadık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan isim vermeden sert eleştirilerde bulundu: Bizi oyalayan sinsilikleri unutmadık. Bize tuzak kuranların kendi tuzaklarına düşeceğine inanıyoruz

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "30 kadar Mehmetçiğimiz, 60 küsür ÖSO'dan olmak üzere şehidimiz var. Fakat her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz" dedi.

İsim vermeden sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Biz ne karnından konuşanlardan ne de lafı eğip bükenlerden olmayacağız. Dost acı söyler prensibince doğru bildiklerimizi muhataplarımıza ileteceğiz .Bakınız geçmişte kimi konularda İran'la Irak'la Amerika ile çeşitli görüş ayrılıklarımız olmuştur. Ne zaman bunları akılla konuşmayla çözdüysek hepimiz kazandık. Lozan'daki kazanımızları unutmadığımız gibi kayıplarımızı da unutmadık. Bugün de bize verilen destekleri olduğu gibi gizli açık ihanetleri de elbette unutmayacağız Bizi oyalayan sinsilikleri unutmadık. Bize tuzak kuranların kendi tuzaklarına düşeceğine inanıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Biz 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizin tekrar topraklarına dönmelerini istiyoruz. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Bizdeki çadırlarda değil kendi topraklarında onlara evler yapalım" dedi.

Erdoğan'ın, AKP Afyonkarahisar il kongresi öncesinde yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Biz hep sabrettik, haddinizi bilin dedik. İçerdekiler zaten 40 yıldır rahat durmadı. 40 yıldır benim milletim içerdeki teröristlerden çok çekti. İçerdekiler de Suriye'deki o teröristlerle birleştiler. Onlar bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi filan değil sadece teröristler onlar.



"Bizim mücadelemiz teröristlere karşı. Bu sabah sayı yaklaşık 1600'e ulaştı etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz, 60 küsür ÖSO'dan olmak üzere şehidimiz var. Fakat her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Mehmedimiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler.

"Takvim vermek benim kudretimde değil"

"18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hamdediyoruz, sabrediyoruz. Takvim vermek benim kudretimde değil. Biz şu anda elimizden gelen gayretle devam ediyoruz.

Biz 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizin tekrar topraklarına dönmelerini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bizim Türkiye olarak Suriye topraklarında gözümüz yok. Bizdeki çadırlarda değil kendi topraklarında onlara evler yapalım."