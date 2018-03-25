Şamil Tayyar, Binali Yıldırım’ı protesto mu etti?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Gaziantep programında gözler AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a çevrildi ancak Tayyar'ın hem karşılamada hem de kongrede olmaması dikkat çekti.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, FETÖ davalarıyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulunmuştu. Şamil Tayyar'a göre FETÖ'den tutuklu iş adamları milyon dolarlar vererek “itirafçı” adı altında tahliye ediliyor.

Tayyar ayrıca Gaziantep’te FETÖ borsası olduğunu ileri sürerek “Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu” demişti. Şamil Tayyar’ın açıklamalarının ardından AKP’de tartışma başlamıştı.

Odatv'de yer alan habere göre Başbakan Binali Yıldırım'ın Gaziantep programında gözler AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a çevrildi ancak Tayyar'ın hem karşılamada hem de kongrede olmaması dikkat çekti.

Gaziantep Havaalanı'ndaki karşılamaya gelmeyen AKP’li Şamil Tayyar, Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda yapılan AKP Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne de katılmadı. Kulislerde yapılan yorumlarda, Şamil Tayyar'ın “FETÖ Borsası” konuşmasından sonra partiden gelen tepkiler üzerine böyle bir tavır aldığı iddia edildi.

Yıldırım da buradaki konuşmasında Şamil Tayyar’ı, "Bu mücadeleden şüphe uyandıracak her türlü girişim kabul edilemez. Partimizin mensubu bu arkadaşımızın kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşması değil, yargıya veya partimize intikal ettirmesi daha doğru yol olur" sözleriyle eleştirmişti.

ŞAMİL TAYYAR’DAN YANIT

Şamil Tayyar, Binali Yıldırım’ın ziyaretinde yer almamasına yönelik AKP’den gelen tepkilere yanıt verdi. AKP’li Tayyar, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Dün Gaziantep'teydim, başbakanımızın programıyla ilgili hazırlıklara katıldım. Geceyarısı eşimin rahatsızlığı nedeniyle acilen Ankara'ya döndüm. Görüyorumki bu insani durum bile fitnecileri durdurmuyor! Bizim davamıza ve liderimize sadakatımız sonsuzdur. Hadi başka kapıya” ifadelerini kullandı.

İşte o mesaj: