MHP'de Bahçeli bir ismin üzerini daha çizdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın ihraç edildiği veya edilmek üzere olduğu iddia edildi...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın ihraç edildiği veya edilmek üzere olduğu iddia edildi.

Habererk'in aktardığına göre, MHP'nin resmi internet sitesinde bulunan "Milletvekillerimiz" bölümünde Atila Kaya'nın resminin çıkarılması, ihraç edilmesi olarak yorumlandı.

İşte Kaya'nın çıkarıldığı, "Milletvekillerimiz" bölümü:

Eski Ülkü Ocakları Başkanı, MHP’li Atila Kaya, 2017 Referandumu'nda partisinin aldığı "evet" kararının aksine "hayır" oyu için çalışmış, Başkan Yardımcılığından da istifa etmişti.