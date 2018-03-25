25 Mart 2018 13:13

CHP liderinden Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

CHP liderinden Muhsin Yazıcıoğlu mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP’nin eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP’nin eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyor, şüpheli ölümünün aydınlatılması için de adalet mücadelemizin devam edeceğini yineliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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