'Milli Eğitim Aladağ yurt faciasından ders çıkarmamış'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Aladağ’da 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangınını acı bir örnek olarak gösterdiği ve denetim ekiplerinin eğitime tabi tutulması talebini içeren soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğrenci yurtların denetiminin açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını iddia etti.

Gürer, önergesinde Adana’nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci yurdu yangınını hatırlatarak, yurt yangınıyla ilgili yargılama süreci devam ederken denetim görevlilerinin denetime yönelik yeterli eğitim almadıklarının ortaya çıktığını belirtti.

CHP'li Gürer, “Denetimlerde mesleki bilgiye sahip oda ve kitle örgütlerinin de görev alması yönünde bir düzenleme düşünülmekte midir? Denetim ekiplerinin ülke genelinde eğitilmesi için 2018 yılı için bir çalışma programlanmakta mıdır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, bakanlıklarının denetimi altındaki her türlü kuruluşun, faaliyet ve işlemlerinin, usulsüzlükleri öneyici, eğitimi ve rehberlik yaklaşımını ön planda tutan bir anlayışla denetlenip, inceleme ve soruşturmaların yapıldığını belirtti. Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen bu görev kapsamında özel öğrenci yurtlarının idari, mali ve hukuki işlemlerinin açık, şeffaf ve rehberlik anlayışını ön plana çıkaran bir yaklaşımla denetim ve rehberliklerinin yapıldığını ifade etti.

Gürer ise 29 Kasım 2016’da Aladağ’daki yurt yangınında yaşamlarını yitiren 12 kişinin acısını tüm ülke olarak yaşadıklarını belirterek, “Yurtların denetimlerindeki aksaklıkları gündeme getirdiğimiz soru önergemize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, denetimlerin şeffaf bir şekilde usulüne uygun olarak yapıldığı ima edilmektedir. 12 canın yitirildiği Aladağ’da faciasında hiç ihmal yok mudur? Bu yurt gerçekten gerektiği gibi denetlenmiş midir? Denetlenmişse, 12 canın kaybına neden olan unsur nedir?” diye sordu.

Gürer, “Denetim ekipleri ülke genelinde eğitilmeli, denetimlerde mesleki bilgiye sahip uzmanların bulunması sağlanmalıdır. Böylesine önemli bir konuda verdiğimiz soru önergesini, Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimlerle ilgili yönetmelikten bahsederek geçiştirmiş olması da ayrıca düşündürücüdür. Bu durum, yaşanan acılardan ders alınmamış olduğunun da bir göstergesidir” diye konuştu.

Bilindiği gibi Aladağ’daki özel öğrenci yurdunda çıkan yangından 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişini yaşamını yitirmişti.

Yurt müdürünün de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.