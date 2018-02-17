CHP'de Kadın Kolları Kurultayı heyecanı

CHP'de Büyük Kurultayın ardında bu kez Kadın Kurultayı heyecanı yaşanıyor.

CHP'de mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin yeniden aday olduğu seçimlerde; Meltem Öz ile Tuğba Mingir de yarışa katılacağı öğrenildi.

3-4 Şubat tarihlerinde yapılan 36’ıncı Olağan Kurultayın ardından bu kez 13’üncü Olağan Kadın Kurultayı yapılacak. Yarın 10.00’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda başlayacak kurultay için hazırlıklar tamamlandı.

ÜÇ ADAYIN YARIŞMASI BEKLENİYOR



“Adalet ve Gelecek” şiarıyla yapılması planan Kadın Kurultayı’nda, mevcut başkan Fatma Köse’nin yanı sıra Meltem Öz ile Tuğba Mingir’in yarışması bekleniyor.

KÖSE: “AYRIŞMA LÜKSÜMÜZ YOK”



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, yarın saat 10.00’da başlayacak Kadın Kurultayı’nı, “festival havasında” gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, “2019 seçimlerine giderken, biz kadınların ayrışma lüksümüz yok. İster biz, ister adaylardan kim kazanırsa kazansın güçbirliği içinde yolumuza devam edeceğiz. Bu bilinçle herkesin hareket etmesi gerekiyor. Çünkü biz kadınların, Atatürk ve onun kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne borcumuz var. Partimizi iktidar yaparak ancak bu borcumuzu ödeyebiliriz” çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU KATILACAK MI?

Düzgün Haber'de yer alan habere göre, Kadın Kurultayı’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ameliyat olmasından dolayı katılıp katılmayacağının henüz netleşmediğini belirten Köse, “Daha önce yaptığımız konuşmada Sayın Genel Başkanımız, mutlaka kurultaya katılacağını belirtmişti. Ancak rahatsızlığının ardından şimdi sağlığı ve şartlar uygun olursa katılacak. Genel Başkanımız gelmezse, genel başkan yardımcılarımız kurultayımızı şereflendirecek” bilgisini verdi.