Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın "Hiç duymadığınız cumhurbaşkanı adayları" başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Resmi olarak gelecek yılın kasımında, tabii daha önce yapılması ihtimalini de es geçemeyiz, seçime gideceğiz.

İlk kez “çok yetkili” bir cumhurbaşkanı seçeceğiz milletvekilleriyle birlikte.

Muhalefette bir aday telaşı var.

İktidar kanadının böyle bir telaşı yok. Çünkü oranın adayı belli. Hatta o kadar belli ki AKP'ye oy verenler başkanın çoktan seçilmiş olduğuna bile inanıyor.

Gerçi Erdoğan kazara “ben aday değilim” dese AKP kanadı ne yapacağını şaşıracak. Muhalefete “bir aday bulamıyorsunuz?” diye sataşanlar ne yapacaklar çok merak ediyorum, çünkü Erdoğan olmazsa AKP'den bir aday bulunması çok zor.

Biz gelelim muhalefetin aday arayışına.

Herkesin aklında “herkesin oy verebileceği” bir aday var.

İyi de “bu kim” sorusuna cevap verebilen yok.

Tahminler veya yakıştırmalar var.

Örneğin CHP'de ilk beklenti Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yönündeydi. Ama sanki bu görüş şimdilerde biraz geriye itildi gibi geliyor bana.

Belli ki CHP kurmayları “genel başkanla seçimi kazanmanın zor olduğu” görüşündeler. Genel başkanın yetersizliğinden değil elbette bu, CHP'li olmayandan da oy alınabilmesi için “başka biri olması gerektiği” düşünülüyormuş.

Halkın arasında “adı dolaşan” bazı adaylar var. Bunların içinde “en güçlü” görünen İlhan Kesici. Hem her kesimden oy alabilir hem de güvenilir bir isim olarak görülüyor. Aday olması halinde seçilebilme ihtimalini düşük görmüyorum.

İlker Başbuğ, Yılmaz Büyükerşen isimleri de çok konuşulan isimler arasında.

İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakı halinde Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı da konuşuluyor, buradaki tek sıkıntı sanıyorum “CHP blok oy vermez” inanışı. Ki zaten Gül'ün önce CHP adayını geçerek ikinci olması da gerekiyor.

Şimdi, benim de duyduğumda şaşırdığım başka isimlere geliyorum.

Çok aklı başında, siyasetle ilgili önemli bir isim “Levent Gültekin Fransa'daki Macron gibi olabilir” dedi.

Sadece durdum ve düşündüm. “Neden olmasın?”

Genç, İslamcı kesimden geliyor ama demokrasi ve hukuk konusundaki görüşleri sağlam. Yakışıklı, güzel konuşuyor, etkili fikirleri var.

Ayrıca bugün ülke yönetimine soyunan ya da önemli görev almak isteyenlerden hiçbir eksiği yok fazlası var.

Peki, bu fikir bana bunu söyleyen kişinin “şahsi” fikri mi?

“Hayır” dedi. Bazı önemli çevrelerde konuşuluyormuş. Ayrıca sadece Levent Gültekin de değil, örneğin İsmail Küçükkaya'nın adı da zikredilmiş. Ali Koç adı da geçiyormuş, dostum “Keşke olsa, ama olacağını sanmıyorum” dedi.

Sürpriz ve bağımsız bir isim aday olur ve kazanır mı?

Hiçbir tahminim yok açıkçası. Nedeni basit; çünkü biz ilk kez bu tür bir seçim yapacağız. Bu nedenle halkın “bu mu yoksa bu mu?” türü bir seçimdeki davranış biçimini henüz test etmedik.

Bu nedenle ilk başkan seçiminde seçmenin nasıl davranacağı konusunda çok net fikir belirtmek bana çok zor gibi geliyor.

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