CHP'de aday belirleme işlemi başlıyor! İşte izlenecek yol

Nisan ayından itibaren adaylar belirlenmeye başlanacak. Önce CHP’nin elinde olmayan belediyelerde yarışa katılacak isimler belirlenecek.

Yerel seçimlere ilişkin strateji belgesi hazırlıkları bitme aşamasına gelen Cumhuriyet Halk Partisi’nde, bu kez adaylar önceden açıklanacak. Nisan ayından aday belirleme işlemi için düğmeye basılacak. Adaylar 10 aylık bir program çerçevesinde ay ay ilan edilecek.

Belirlenen eylem planı çerçevesinde önce CHP’nin elinde olmayan belediyelerin adayları belirlenecek. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde her konuşmasında dile getirdiği Antalya, Mersin, Adana, Balıkesir, İstanbul, Ankara, Denizli büyükşehirleri başta olmak üzere, bu illere yönelik ayrı bir strateji takip edilecek.

ÖNCE ANKETLER YAPILACAK



Düzgünhaber'de yer alan habere göre belirlenen eylem planına göre, yerel seçimlerde yarışacak adaylar için önce aday adayları anketler yöntemiyle kamuoyuna sorulacak. Vatandaştan onay alan aday adayları hakkında daha sonra örgütün görüşüne başvurulacak. Kısaca, ‘halkın tercih ettiği ve parti örgütünün kabul ettiği’ isimler zaman geçirilmeden hemen açıklanacak. Böylece, şimdiden çalışma yapmaları sağlanacak.

GİZLİ BİR EKİP SAĞLAMASINI YAPACAK



CHP, aday tespitinde sadece profesyonel araştırma şirketlerinden faydalanmayacak. Parti, akademisyen ve bu alanda uzman olan kişilerden ayrı bir ekip kuracak. Bu özel ekip, profesyonel şirketlerin yaptığı araştırmalar ışığında öne çıkan isimler konusunda ayrı bir çalışma yapacak. Gizli tutulacak bu konudaki çalışmalar hakkında sadece ilgili parti yöneticileri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bilgi sahibi olacak.

KOMİSYON GÜNDEMDE YOK



Bir önceki seçimlerde uygulanan ve eleştirilerin odağı haline gelen yerel seçimlere ilişkin özel bir komisyon kurulmayacak. Bu kez çalışmaları Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bizzat yönetecek.

MEVCUTLARIN KARNESİ HAZIR



Mevcut belediye başkanlarına yönelik ise ayrı bir çalışma yapılacak. Mevcut belediye başkanlarının performansları çıkarılacak. Seçimlerde verdikleri vaatlerin ne kadarını yerine getirdikleri, belediyenin bütçe durumu, belediye başkanının kamuoyundaki algısı, bir anlamda karnesi yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceğinde temel kriter olarak ele alınacak.