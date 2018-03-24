'Erdoğan, yüzde 74,99 oy alırsa bu beni rahatsız eder'

Bakan Fakıbaba, "Putin yüzde 76 oy almış. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74,99 oy alırsak bu beni rahatsız eder, üzer. Biz 75'in üzerinde olmalıyız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bazı programlara katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Burada partililere seslenen Fakıbaba, Türkiye'nin önünde çok önemli iki seçim olduğunu söyledi.

Bu seçimlerin AK Parti'nin ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi olmadığını ifade eden Fakıbaba, bu seçimlerin Türkiye'nin seçimi olduğunu, o nedenle çok çalışılması gerektiğini belirtti.

'YÜZDE 74.00 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HAK ETTİĞİ BİR RAKAM DEĞİLDİR'

Fakıbaba, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar yaptığı hizmetlerin halka iyi anlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Niçin AK Parti? Neden AK Parti? Neden sayın Recep Tayyip Erdoğan? Türkiye 15 yıl önce neydi, şimdi nedir? Putin yüzde 76 oy almış. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74,99 oy alırsak bu beni rahatsız eder, üzer. Biz 75'in üzerinde olmalıyız. 75,01 eyvallah benim kabülüm ama 74,99 arkadaş sayın Cumhurbaşkanımızın hak ettiği bir rakam değildir. Bizim bunun için çok çalışmamız lazım." diye konuştu.

'EVELALLAH KENDİMİZE GÜVENİMİZ GELDİ'

'15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin, vatan hainlerinden temizlendiğini' söyleyen Fakıbaba, "Ardından ordumuz Allah'a çok şükür Afrin'i aldı. Eğer bu hainler olsaydı şimdi bizi berbat etmişlerdi. Şimdi şerefli ordumuz zaferden zafere koşuyor. Mert olan gelsin bakalım. Hele Türkiye'nin çakılına göz diksin bir göreyim, onun gözünü çıkarayım ben. Evelallah kendimize güvenimiz geldi. Güneydoğu'da cirit atıyorlardı. Her gün bir insan ölüyordu." ifadelerini kullandı.