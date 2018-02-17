'Sözde Terörist' de tel örgüleri aşamadı!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevlerindeki hak ihlallerinde sistematik bir artış yaşandığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Gazeteci İsmail Saymaz'ın üç kitabının da Bolu Cezaevi'ne keyfi bir biçimde alınmadığını belirtti. Yarkadaş, kitaplara konulan yasağı TBMM'ye taşıdı ve Adalet Bakanlığı'na soru önergesi verdi.

TEL ÖRGÜLERİ AŞAMIYORLAR

Bolu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Barkın Timtik'in bir süre önce Gazeteci İsmail Saymaz'dan kitaplarını istediğini belirten Yarkadaş, "Ancak ne yazık ki; kitaplar tel örgüleri aşamadı" dedi.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Halkın Hukuk Bürosu avukatları 116 gündür cezaevindeler ve birçok hak ihlaline uğruyorlar. Bu konuda birçok şikayet geldi ve hepsini bakanlığa ilettik. Son şikayet ise istedikleri kitapları alamadıklarına dair... Avukat Barkın Timtik, bir süre önce Gazeteci İsmail Saymaz'ın kitaplarını edinmek istiyor. Saymaz da "Sözde Terörist", ‘Esas Duruşta Cinayet’ ve ‘Ali İsmail: Emri Kim Verdi?’ adlı kitaplarını Bolu'ya gönderiyor. Ancak ne yazık ki; her üç kitap da tel örgüleri aşamıyor ve geri gönderiliyor."

GAZETELERİ DE ALMIYORLAR

Bolu Cezaevi'ndeki hak ihlallerinin, dönemin sembollerinden biri haline geldiğini belirten Yarkadaş, "Aynı cezaevi, Evrensel ve Demokrasi gazetelerini de tutuklulara ulaştırmıyor" dedi.

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan uygulama, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun “Süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı” başlıklı maddesine aykırıdır. Madde, tutukluların, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Ancak bu üç kitap ile Demokrasi ve Evrensel gazetesi yasaklanmamış olmalarına rağmen cezaevine giremiyor. Bolu Cezaevi yönetimi, tamamen keyfi bir uygulamaya imza atıyor. Ve ne yazık ki; buna benzer uygulamalar tüm cezaevlerinde sistematik bir biçimde yayılıyor."

FETÖ KARŞITI KİTAP

Gazeteci İsmail Saymaz’ın ‘Sözde Terörist’, adlı kitabında terör örgütü FETÖ karşıtı bölümler olduğuna da dikkat çeken Yarkadaş, "Bolu Cezaevi yönetimi, FETÖ karşıtı kitaptan rahatsız oldu sanırım. Kitabı içeri almamalarının başka bir izahı yok çünkü" ifadesini de kullandı.