Erdoğan CHP'yi oy hırsızlığıyla suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar.

Komuta kademesine soruyorum, Münbiç'e ihtiyaç var mı, yok mu. Eğer var derseler önce ben sonra da sizleri yanıma alıp bereber gideceğiz.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz. Biz ilk 10'a girmeye hazırız.

ERDOĞAN'DAN SLOGAN TEPKİSİ

Afrin'e girerken attığınız sloganın geçerliliği var, ama kongre de olmaz. Bunlara dikkat edelim. Arkadaşlar bu bayatlamış sloganları atmayın, bunlar bize yakışmaz, bunları geçmişte birileri atıyordu. Biz nerede öleceğimizi, nerede vuracağımızı çok iyi bilen bir teşkilatız. Bir siyasi parti olduğumuzu unutmayın.

(CHP) Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası yoktur.

Önümüzde seçimlere en az bir sene olmasına rağmen anamuhalefet partisinin milletvekilleri, sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken bakıyorsunuz, anamuhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor. Ana muhalefetin görevi sandığa pusu kurmak mı? Kaymakanlar CHP'nin ilçe başkanıydı. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Bunların demokrasi ile alakası yok.

Biz Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri yapmaya çalışıyoruz. Ordu'yu da geleveğe hazırlamak için çabalıyoruz.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda destan yazdık, Afrin'de de söyledik dinlemediler terör örgütleriyle iş birliği yaptılar. Anlamıyorlar, kurura bakmayın biz de gireriz. Girdik mi girdik. 3 bin 740 terörist etkisiz hale getirildi. Başta söyledik, inlerine gireceğiz dedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Suriye'ye kaçtılar, oradan da kovaladık. ne tür tüneller yapmışlar. Obnları o tünellere göndük. Güneydoğu'da da kalallar, tüneller açmışlardı. Onları oralara göndük, bundan sonra da gömeriz.

Ayrıntılar geliyor...