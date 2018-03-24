Ümit Özdağ: Afrin'i almak için ne verdiniz?

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ: Afrin'de ne olduğu önümüzde ki günlerde daha da netleşecektir.

İyi Parti Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Afrin merkezinin TSK ve birlikte operasyon yürüttüğü ÖSO güçlerinin eline geçmesini değerlendirdi. Özdağ, “Afrin’i almak için ne verdiniz?’ sorusunun sorulması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yurt Gazetesinin Ankara Temsilcisi Mehmet Yurtseven’in sorularını yanıtlayan Özdağ’ın Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde; “PKK’nın hiçbir zaman böyle hazırlık yaptığı bir bölgeden veya şehirden çekildiğini görmedim. Afrin’e girilmeden önce Halk TV’de yapmış olduğum yayınlarda bir anlaşma durumunda çatışmasız da Afrin’e girilebileceğini, bu durumda ‘Afrin’i almak için ne verdiniz?’ sorusunun sorulması gerektiğini ifade etmiştim. Bu kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Dün yabancı bir gazetede çıkan bir haber ilk ipuçlarını veriyor çekilme ile ilgili. Menbiç’te Amerikalı asker ile PKK’lılar arasında yapılan bir toplantı da alınan kararlardan bahsediyor. Bu önümüzde ki günlerde daha da netleşecektir.”