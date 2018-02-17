AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaretler yağdırdı

AKP’li Ordu Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar, belediye çalışmalarıyla ilgili kendisini eleştiren bir vatandaşa hakaretlerde bulunup, “Hırsız, öküz gibi sokakta geziyor, şerefsiz, alçak, hain, gafil" dedi.

DENİZ AYHAN - SÖZCÜ - Bahtiyar sosyal medya hesabından, Perşembe ilçesine yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesi’ni, Korgan Belediyesi'nin yapacağını, imar planı hazırlanarak, bakanlıktan onay alınması gerektiğini yazdı. AKP'li Başkan'a, Perşembelilerden çok sayıda yanıt geldi.

“SEN GİT BABAN GELSİN”



Bahtiyar'ın paylaşımı altında vatandaşlar da kendi aralarında tartışarak ‘'Maalesef kaybeden yine Perşembeli… İmar planını Perşembe Belediyesi onaylar, kooperatif değil başkanım, imar müdürüne sorsaydınız, bu sanayi meselesi çok su kaldıracağa benziyor. Sen git baban gelsin babana cevap veririm sana karşı sorumluluğum yok ama Babana var'' diye yazdılar.

“ÖKÜZ GİBİ GEZİYOR”



Bu yorumları okuyan Belediye Başkanı Bahtiyar ise kendisine iftira atıldığını belirterek şu paylaşımı yaptı:

“Şerefsizin biri yine iftira atmış. Ona yanlış bilgi veren yanlış yönlendirmiş hırsız. Kendi hırsız ya başkasını öyle görürmüş. O sana akıl veren kişi şimdi öküz gibi sokakta geziyor sende bu iftiranın hesabını adalet önünde vereceksin yarın davamı açıyorum. Ayrıca sen bunu ispat edeceksin ispat edemeyen şerefsizdir alçaktır haindir. Keşke imara mühendisine sorsaydın diyor, be ey gafil zaten kooperatif onaylamaz elbette belediye onaylar kooperatif onaylar diye yazan kim yazım açık”