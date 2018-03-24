Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Hiç bir ülke enerji konusunda Türkiye kadar bağlı değil. Doğalgaz kullanımının yüzde 99'unu ithal ediyoruz. İthal edilebilir ama aynı ülkeden değil, bir başka ülkeden almamız gerekiyor.



En fazla kömür ithal eden 7. ülkeyiz. En fazla doğalgaz ithal eden de 5. ülkeyiz.

Enerji ithalatında 2 yıllık oranlar;

2016 yılında 27 milyar dolar, 2017 yılında ise 10 milyar dolar arttı 37 milyar dolar ödedik.

Türkiye'nin kendisine yeni bir yol haritası belirlemesi lazım. Türkiye enerji lobilerine teslim olmuş durumda.

Batı, enerji lobilerine neden teslim olmuyorda Türkiye teslim oluyor? Planlama yok!

Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi için yüksek teknoloji ürün üretmeliyiz.



Nerede bir maden işletmesi varsa orada mutlaka ama mutlaka bir sendika olmalı.



AYRINTILAR GELİYOR...