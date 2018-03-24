CHP'li Yılmaz: 1919’un 100. yılında göndereceğiz

CUMHURİYET - HAZAL OCAK - CHP Gençlik Kolları, 2019’da Türkiye’yi bekleyen 2 büyük seçim için çalışmalarına “Bize Bir Zafer Gerek” sloganıyla İstanbul’dan start veriyor. CHP Gençlik Kolları, 2019’da Türkiye’yi bekleyen 2 büyük seçim için çalışmalarına İstanbul’dan start veriyor. CHP’li gençler, yarın saat 15.00’te TİM Maslak Show Center’da “Bize Bir Zafer Gerek” sloganıyla düzenlenen etkinlikte buluşacak.

Binlerce gencin katılması beklenen buluşmanın ilk bölümünde CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Oyuncu Meltem Cumbul ile Tiyatrocu Levent Üzümcü birer konuşma yapacak. Programın son bölümündeyse Aykırı Kumpanya isimli müzikal gösterisiyle Enver Aysever ile Yeni Türkü sahne alacak.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, 2019 yılında yapılacak seçimler için çalışmaya başladıklarını belirterek “Artık gençler söz sahibi. Başka bir gelecek mümkün. Her şeyin başladığı 19 Mayıs 1919’un 100. yılını, yani 2019’u memleketimizi, laikliğimizi, her şeyimizi yeniden kazanacağımız tarih olarak belirledik. Cumhuriyet’in yüzüncü yılına göz koyanları 1919’un 100. yılında göndereceğiz” diyor. Pazar günü gerçekleştirecekleri “Bize bir zafer gerek” etkinliği öncesi Yılmaz’la gençlerin zaferlerinden biri olarak nitelendirdiği Gezi Parkı’nda buluştuk. 28 yaşındaki CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz geçen günlerde 2. kez başkanlığa seçildi. Sohbetimiz boyunca gençlerin siyasetteki önemini vurgulayan Yılmaz, tüzükteki yüzde 10 gençlik kotasının yüzde 20’ye çıkması için çalışmalar yürütmüş. Yılmaz ile gençleri ve siyaseti konuştuk:

- Biraz kendinizi tanıtabilir misiniz?

Pamukkale Üniversitesi’nde maliye okudum. Sonra memleketim Mersin’de devam ettim. Şimdi Mersin Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’nde yüksek lisans öğrencisiyim. Kent ve Çevre ana bilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Mali müşavirlik ofisimiz ve Mersin’de naranciye bahçemiz var. Onlarla ilgileniyorum. Portakal ve mandalina ile uğraşıyoruz. 2011 yılından beri de CHP’de aktif siyaset yapıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra partili oldum. Siyasete ilgim lise yıllarından beri var. 3 sene genel başkan yardımcılığı yaptıktan sonra genel başkanlığı aday oldum. 2 sene başkanlık yaptım. Yeni dönemde tekrar aday oldum ve seçildim.

- Yarınki etkinliğin amacı nedir?

Kurultay sürecinden hemen sonra çalışmalara başladık. 2019 örgütleme çalışmalarına hız verdik. 2019 sürecinin bağımsız bir sandık hareketi üzerinden bir örgütlenme modeli olacağını hissettik. Daha bağımsız bir sandık hareketi meselesi var. 2019 sürecinde CHP Gençlik Kolları buna öncülük yapmak zorunda çünkü herkes genç oyların peşinde. Bunun farkındayız, bilincindeyiz. Esas amaç biraz daha bağımsız bir örgütlenmenin tartışmasını yapmak ve o örgüt içine özgüven aşılamak, gençlere biraz daha cesaret aşılamak.

- Başka etkinlikleriniz olacak mı?

Nisan ve mayısta olacak. Aslında nisandaki etkinlik iki bileşeni kapsıyor. Birincisi ve en önemlisi, kurucu irade olan Meclis’in yıldönümü. İkincisi ise oylarımızın çalındığı, kazanılan Meclis’in lağvedildiği 16 Nisan’ın yıldönümü. Biz bu eylemi, kurucu Meclis’i ve memleketi yeniden kazanmak için kurguluyoruz. En önemli ayaklarından biri de bu nedenle sandık örgütlenmesi olacak. Memleketin dört bir köşesinden insanların katılımlarıyla, bağımsız bir sandık yapısının örgütlenmesini hedefleyeceğiz. İnsanlar evlerine döndüğünde 2019’da en önemli şeyin sandık; tek gerçeğin Cumhuriyeti ve Meclis’ini kazanmak olduğunu hissetmeli. Bugün dizilerde görüp en yoğun duygularla paylaştıkları kurtuluş yılları başka bir haliyle bugün karşımızda. Orada gördüğümüz halk, gün geliyor meclis oluyor; memleketi yönetiyor. TBMM 20 Temmuz 2016’da işlevselliğini yitirdi. 2019’a kadarki süreçte memleket için en büyük kavgayı verenler gerçek millet meclisini oluşturacak. Biz de bu halkla birlikte, onları örgütleyen gençlerle birlikte yeniden Meclis’i kuracağız. 19 Mayıs’ta da gençlik mitingi yapacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız sürüyor.

- 2019 yılındaki seçimler için neler yapıyorsunuz?

Yerel seçimler çok önemli ama bizim asıl hedefimiz genel seçim odaklı. Tabii ki yerel olarak İstanbul’u kazanmamızın aslında ne kadar önemli olduğunu ve İstanbul’un aslında Türkiye’ye dair çok büyük bir mesaj verdiğini 16 Nisan’daki “hayır” başarımızdan biliyoruz. Ankara ve İzmir de çok önemli. Oralarda da “hayır” çıktı. 16 Nisan bizim için bir zaferdi. Aynı 31 Mayıs 2013’te gerçekleşen Gezi Direnişi gibi. Bu memlekette gençlik son 16 yılda 2 şeyi başardı. Mevcut iktidarı 2 kere yenebildik. Onu da bizim kuşağımız başlardı.

Odağı gençlik olan büyür

- Başka neler yapcaksanız?

Yeni tarz bir siyaset gerekliliği Türkiye’de ortada. Aynı Avrupa’da ve birçok memlekette olduğu gibi Türkiye’de de bu ihtiyaç. Gençliği odağına alan siyasi hareketlerin önümüzdeki dönemde büyüyebileceğini düşünüyoruz. Geçmişte bunu Ecevit halkçılık vurgusu yaparak başarmıştı. Günün ihtiyacını karşılayan Deniz ve yoldaşları da başarmıştı. 3. olarak da kendimizi söylemek istiyorum. Bizler 31 Mayıs 2013’te çağın en büyük gününü yaşattık. CHP Gençlik Kolları’nın bir şehidi var mesela Abdullah Cömert. Bu yeni tarz siyaseti kurabilecek ve bugünün ihtiyaçını karşılayacabilecek bir siyasi hattı ancak ana odağına gençliği alan bir siyasi hareket başarabilir. Bu nedenle başarılı olabilecek tek ana unsurun gençler olduğunu düşünüyoruz. Günün ve çağın ihtiyacını karşılamayan siyasi hareketlerin tarihin çöp sepetine atılacağını düşünüyoruz.

- Hedefleriniz neler?

Bizim genç arkadaşların temel hedefi partiyi değil, memleketi yönetmek. 2019 seçimlerinde gençler bu memleketi yeniden kazanacak ve tek bir kişiye izin vermeyecek. Gençler memleketi hep birlikte yönetebileceği iddiasını koyacak.

- Biraz da yükselen gençlik kotasından konuşalım...

Bizde kota yüzde 10’du. Yaş sınırımız 30’du. Yaş sınırımız aynı kaldı. Kotamız yüzde 20 oldu. Mesela Parti Meclisi’ndeki 6 kişilik genç kadro 12 kişiye çıktı. Yüzde yüz arttı. Çok iyi bir başarı olarak görüyoruz. Biz bu memleketin gençleri sevdiğini iddia ediyoruz çünkü bu memleket genç bir Cumhuriyet ve bu memleket 29 yaş ortalamasına sahip. 25 yaşın altında 30 milyona yakın nüfusu olduğunu söyleyebiliriz. Hata yapılacaksa bırakalım bu hatayı gençler yapsın. Kesinlikle gençlere özgüven ve cesaret aşılamazsak bundan sonraki süreçte ana odağımıza onları almazsak kaybederiz. Gençlere yetki, karar ve söz vermek gerekiyor. Biz bu noktada yetkiyi aldık. Yüzde 20 iyi bir oran. Bizi şu an doyuracak bir oran. Gelecekte bunun daha da büyümesi ve kademeli olarak artarak belki de kotaya da ihtiyaç kalmayacak zamanların geleceğini düşünüyoruz. Siyasette bir temsiliyet krizi var. Gençler siyasette yer bulamıyor. Apolitik olduklarından değil, tamamen politik olduklarından aslında. CHP “Gelin, size bizim yanımızda yer var. Size ihtiyacımız var” diyor. Sandık güvenliğini hep beraber partili partisiz tüm genç arkadaşlarla 2019 sağlayacağız. Memleketi yeniden kazanacağız.

- Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na bir daha aday olmayı planlıyor musun?

Olmayacağım çünkü artık siyasetin gençleşmesi gerekiyor. Yarına dair ihtiyaç olan genç arkadaşların memlekete dair bir hayal kurması adına iyi yerlerde olması gerekiyor. Ben de yerimi bir dahaki dönem genç arkadaşlara devredeceğim.