CHP’li Hüsnü Bozkurt: Bu düzenin adı ‘Tosun’ düzeni

Ülkenin nasıl bu hale geldiğini örneklerle anlatan Bozkurt, cumhuriyet savcılarına da çağrıda bulundu. Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil'in konuyla ilgili gönderdiği mesaj ise izleyicileri kahkahaya boğdu.

Usta gazeteci Uğur Dündar ile Halk Arenası bu hafta Menemen'den ekranlara geldi. Yoğun ilgi gören programın konukları arasında olan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, binlerce kişiyi dolandırarak Urugay’a kaçan ‘Tosun’ lakaplı Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın vardı.

“KADIYI SATIN ALDILAR”

Ülkede neden bu kadar kolay dolandırıcılık olayının yaşandığını, örneklerle açıklayan Bozkurt, “Bu düzenin adı ‘Tosun düzeni.’ Çünkü kadıyı satın aldılar. Bu nedenle devlet yıkılıyor. Bu ülkede iki kurumun önünde Cumhuriyet var. Biri cumhuriyet savcılığı öbürü cumhuriyet hükümeti. Mahmut Esat Bozkurt’a soruyorlar ‘Niye savcının önünde cumhuriyet var?’ Diyor ki Cumhuriyet Müdiri Umumisi icabında bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal’i de yargılayacaktır da onun için önünde cumhuriyet var. O cumhuriyet lafı oraya süs olsun diye konmuş değil. Ben ülkedeki bütün savcılara sesleniyorum, Ey cumhuriyetin savcıları cumhuriyete sahip çıkın!” dedi.

YILMAZ ÖZDİL’DEN ESPRİLİ MESAJ

Bozkurt’un ardından usta gazeteci Dündar, Yılmaz Özdil’den gelen esprili mesajı izleyicilerle paylaştı.

İşte Özdil’in o komik mesajı:

“Sayın ahalimize duyurulur! Altın yumurtlayan Tavuk Bank kurduk. Mütevelli Heyeti Başkanı Müjdat Gezen. Kümeslerimiz de Urugay’da. Herkes paraları SÖZCÜ temsilciliklerine bıraksın. Biz bir ara gelip herkesin yumurtasını dağıtacağız. İsteyene rafadan, isteyene omlet. Menemen’den para yatıranlara da melemen yapacağız.” (Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler ve alkış tufanı koptu.)