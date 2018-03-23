Eski bakana 'Erdoğan'a hakaretten' soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki sıfatıyla yer aldı.

Şener'in değişik tarihlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunulduğu" gerekçesiyle Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel şikayet dilekçesi verdi.

Aynı zamanda Gökhan Diner isimli bir şahsın da Başbakanlık İletişim Merkezine aynı suçlamayla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şener'in Ankara'da ikamet etmesi üzerine dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şener, söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu ancak hesabın "Ayyıldız Tim" isimli bir grup tarafından ele geçirilip paylaşımların yapıldığını söyledi.