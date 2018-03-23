Erdoğan: Kulaklarından tutar fırlatırız

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Beyoğlu Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan konuşmasına ''Beyoğlu çıkışımızın başladığı yerdir'' diye girdi. Konuşmasında sert ifadeler kullanan Erdoğan, “Marjinaller edepleriyle durdukları sürece bu ülkenin renklerinden biri olacaklardır. Rahat durmazlarsa kulaklarından tutar, ait oldukları yere fırlatırız” demesi dikkat çekti.

''Türkiye'nin sınırötesinde ne işi var diyen her kişi aslında birliğimizden bütünlüğümüzden geleceğe güvenle bakmamızdan rahatsızlığını dışa vuruyor. Bunlar kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır'' diyen Erdoğan ''Biz bunları Gezi olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 Aralık olaylarından tanırız. Biz bunları 15 Temmuz'dan tanırız'' çıkışını yaptı.

Cumhurbaşkanı, konuşması sırasında özetle şunları söyledi:

''Karşımızdaki şer ittifakıyla mücadele ederek bugünlere geldik. Artık şimdi işimiz daha kolay. Artık hedeflerine kitlenmiş bir Türkiye var. Bir yandan ülkemizin güvenliğini sağlarken, ekonomisini güçlendirirken, diğer yandan şehirlerimizin gelişmesine ve kalkınmasına yönelik projeleri hayata geçiriyoruz.''

''İstanbul'un tüm ilçeleriyle birlikte dimdik duracağız, hiçbir zaman bizi sindiremeyecekler. Okmeydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 80 bin kişinin tapu meselesi çözüldü. Emek sineması, İstiklal Caddesi Beyoğlu'nda yer alıyor, çalışmalar sürüyor.''