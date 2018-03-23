CHP’li gençler 'Bize Bir Zafer Gerek' sloganıyla kolları sıvıyor!

Binlerce gencin katılması beklenen buluşmanın ilk bölümünde CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Oyuncu Meltem Cumbul ile Tiyatrocu Levent Üzümcü birer konuşma yapacak. Programın son bölümündeyse Aykırı Kumpanya isimli müzikal gösterisiyle Enver Aysever ile birbirinden güzel şarkılarıyla Yeni Türkü sahne alacak. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “1919’da Samsun’dan başlayan Milli Mücadele’yi bu memleketin gençliği kazandı. Şimdi tam 100 yıl sonra, 2019’a giderken görüyoruz ki bize dayatılan değil, bağımsız, korkusuz ve özgür bir geleceği yani gerçek cumhuriyeti gençler kazanacak. İşte bu hedefle cumhuriyetimizin yüzüncü yılına göz dikenlere karşı kazanacağımız zaferin ilk adımı olan buluşmamızda sizi de görmekten mutluluk duyacağız. Çünkü başka bir gelecek için, bize bir zafer gerek” ifadelerini kullandı.