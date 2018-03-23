Abdullah Gül: Umarım dönmem gerekmez

Abdullah Gül ile görüşen Saadet Partisi yöneticisi Ali Aktaş: "Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardan rahatsız ancak siyasete cumhurbaşkanı adayı olarak dönmeyi pek düşünmüyor..."

Saadet Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı Avukat Ali Aktaş eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesini anlattı. Aktaş, “Siyasete dönme konusunda şu an için bir kararı yok. Siyasete dönmeyi gerektirecek şartların oluşmamasını temenni ediyor” dedi.

Gül ile bir saate varan görüşmesinin detaylarını anlatan ve FETÖ soruşturmalarında ‘Mor Beyin’ olayını ortaya çıkaran Ali Aktaş, kamuoyunda 2019’da Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ü aday göstermek istediğine dair yapılan yorumları değerlendirdi.

Antalya Körfez gazetesinden Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, Abdullah Gül’ün Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardan rahatsız olduğunu, ancak siyasete cumhurbaşkanı adayı olarak dönmeyi pek düşünmediğini ifade etti. Aktaş, “Halk nezdinde bir arayış olup olmadığını, özellikle İslami cenahtaki sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini merak ediyor. ‘Keşke bunları konuşmak zorunda kalmasaydık’ şeklinde cümle kuruyor. Türkiye’deki siyasi gelişmeleri, ülkenin durumunu yakından takip ediyor. İslam ve milliyetçilik konusunda çok hamasi, İslam’a zarar verecek bir dil kullanıldığını ifade ediyor” diye konuştu.

‘HENÜZ DÖNME KARARI YOK’

Aktaş, “Siyasete dönme konusunda şu an için bir kararı yok. Siyasete dönmeyi gerektirecek şartların oluşmamasını temenni ediyor” dedi. Aktaş Abdullah Gül’ün siyasi duruş olarak Saadet Partisi’ne olumlu baktığını da ifade ederek, şöyle konuştu, “Saadet Partisi’ne bakışı olumlu. Saadet Partisi’nin İslam’ı bir hamaset unsuru, siyaset unsuru haline getirmediğini söyledi. İslami araçsallaştıran bir dil kullanmadığını ifade etti. 2019’da Saadet Partisi’nden aday olur mu olmaz mı bilmiyorum ama pek niyeti olmadığı anlaşılıyor.”