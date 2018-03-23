Başbakan Yıldırım'dan Şamil Tayyar'a flaş yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"EKONOMİ AÇISINDAN TEREDDÜTE MAHAL YOK"

Dolarda zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Etkileri de sınırlıdır, geçicidir. İşsizlik ve istihdamla ilgili veriler açıklandı. Zaman zaman değerlendirme kuruluşları, zaman zaman bir takım spekülasyonlar Türkiye’nin gidişini olumsuz etkilemez. Bütçe gelirlerimiz planlananın üzerinde seyrediyor. Kurulan şirket sayısı, kapasite kullanım oranı artmış vaziyette. Dolayısıyla ekonomi açısından herhangi bir tereddüte mahal yok.

"ABD HALA BİZİM MÜTTEFİKİMİZDİR"

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye’nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye konusunda bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir. Bu yüzden patriotlar ve NATO’yla uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400’lerin alternatifi değildir. Türkiye bu konuda zaten kararını vermiştir. Bu Patriot konusunda düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor.

"KABUL EDİLEMEZ"

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası var' yönündeki açıklamalarını değerlendiren Yıldırım şunları söyledi:

Konuyla ilgili genel başkanı yardımcımız Hayati Yazıcı konuyla ilgili açıklamaları yaptı ve arkadaşımızla da görüştü. Ülkemiz FETÖ ile amansız bir mücadele veriyor. Bu mücadeleden şüphe uyandıracak her türlü girişim kabul edilemez. Partimizin mensubu bu arkadaşımızın kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşması değil, yargıya veya partimize intikal ettirmesi daha doğru yol olur.

ERBİL'E UÇUŞ YASAĞI KALKTI

'Kürdistan referandumu' sonrası Erbil'e kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: Kuzey Irak referandumu sonrası hava sahasını kapatmıştık. Erbil hava sahasını açtı, biz de bugün itibariyle açıyoruz. Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilicek. Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak.