CHP'li Arık: Sularımızı satmaya hazırlanıyorlar

Yahyalıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP iktidarının miras yedi evlat gibi Cumhuriyetin tüm kazanımlarını bir bir sattığını belirterek, “Ellerinde kaynak kalmadı. Bugünde Cumhuriyetle yaşıt şeker fabrikaları satılıyor. Yetmedi sulama birlikleri vasıtasıyla sularımızı satmaya hazırlanıyorlar” diye konuştu.

CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Develi, İncesu, Yeşilhisar, Tomarza’nın ardından Tarım ve Hayvancılık Toplantılarının 5’incisi Yahyalı’da düzenlendi. Yahyalı Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve Yahyalılar katıldı. Ziraat Mühendisi Zeki Mutlu ve Ziraat Teknikeri Ünal Metin’in tarım ve hayvancılık konusunda bilgiler verdiği toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İl Başkanı Ümit Özer, toplantıların son derece verimli geçtiğini ifade etti.

CHP’LİLERE CHP POLİTİKALARINI ANLATMIYORUZ

Amaçlarının CHP’lilere CHP politikalarını anlatmak olmadığını belirten Özer, “Bugüne kadar ürettiğimiz politikaları, halkımıza anlatma konusunda bazı sıkıntılar olduğunu gördüğümüz için yönetim olarak değişik konularda komisyonlar oluşturarak, bu komisyonlarla halkımızı bir araya getirerek, yaşanan sorunları tespit edip, çözüm önerilerini ve şikayetlerini dinliyoruz. Bu toplantıların 5’incisini Yahyalı’da yaptık. Gerçekten halkımızın ilgisi bizi mutlu ediyor. Bir noktanın altını kalın çizgilerle çizmek isterim ki, biz partililerimizle bir araya getirerek, kendi kendimize propaganda yapmıyoruz. İlgili kişilerle ilgili kişileri buluşturuyoruz. Sonuçlarından son derece memnunuz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

AKP MİRAS YEDİ EVLAT GİBİ HERŞEYİ SATTI ŞİMDİ SULARI SATIYORLAR

Toplantıda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık AKP iktidarının miras yedi evlat gibi Cumhuriyetin tüm kazanımlarını bir bir sattığını belirterek, “Ellerinde kaynak kalmadı. Bugünde Cumhuriyetle yaşıt şeker fabrikaları satılıyor. Yetmedi sulama birlikleri vasıtasıyla sularımızı satmaya hazırlanıyorlar” diye konuştu.

AKP’nin yerli ve milli olduğu iddiasının laftan ibaret olduğunu belirten Arık, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz pancar ülkesiyiz ama pancar üreticimize kota uygulayan AKP, halkımızı zehirleyen nişasta bazlı şekerin kotasını gün be gün artırıyorlar. Bizim mücadelemiz sonucu nişasta bazlı şeker kotasını düşürdüler ama inanmayın. Sadece tepkileri azaltmak için geçici olarak böyle bir yol seçtiler. İthalat ile halkımızı zehirlemeye devam edecekler. Buna da izin vermeyeceğiz. Şeker fabrikalarımıza, pancar üreticilerimize, üreten halkımıza hep destek olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.